Divisão de Acesso mantém fórmula e terá clássico Bra-Pel na Boca do Lobo

Brasil e Pelotas já conhecem o caminho que terão pela frente na busca pelo retorno à elite do futebol gaúcho. Em congresso técnico realizado na tarde desta terça-feira (2), os clubes participantes da Divisão de Acesso definiram pela manutenção do formato da última edição.
A competição, com início previsto para 2 de agosto, terá uma primeira fase em pontos corridos, com todos os 16 times se enfrentando em turno único. Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Terceirona.
O torneio garante duas vagas no Gauchão de 2027. Além do acesso, conforme nota publicada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o campeão receberá premiação de R$ 200 mil, enquanto o vice ficará com R$ 100 mil.
Clássico Bra-Pel
Rebaixados no Gauchão de 2025, Brasil e Pelotas disputarão juntos a Divisão de Acesso pela primeira vez neste século.
A competição terá ao menos um Bra-Pel, na primeira fase. O clássico será disputado na Boca do Lobo, já que a FGF adota o sistema de alternância de mando entre os confrontos.
Como o último Bra-Pel ocorreu no Bento Freitas — empate em 1 a 1 pela Copa FGF de 2025 —, o próximo será com mando do Pelotas.
Durante o congresso técnico, o Brasil foi representado pelo Fábio Bampi, o Nettuno, investidor do clube, enquanto o Pelotas teve o diretor de futebol Carlos Augusto Tavares como representante. O Xavante terá sete partidas em casa, enquanto o Lobo mandará seus jogos em oito oportunidades. No entanto, o primeiro compromisso do Rubro-Negro no Bento Freitas será com portões fechados por conta de uma punição.
Novidades
A FGF planeja a utilização do VAR a partir das semifinais. Além disso, a entidade afirma que vai transmitir todas as partidas da competição em seu canal no Youtube.
Confira as equipes participantes da Divisão de Acesso de 2025
- Aimoré
- Apafut
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Guarani-VA
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
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