Divisão de Acesso mantém fórmula e terá clássico Bra-Pel na Boca do Lobo

Disputa tem mando de campo do Pelotas seguindo critério de alternância da Federação. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

Brasil e Pelotas já conhecem o caminho que terão pela frente na busca pelo retorno à elite do futebol gaúcho. Em congresso técnico realizado na tarde desta terça-feira (2), os clubes participantes da Divisão de Acesso definiram pela manutenção do formato da última edição.

A competição, com início previsto para 2 de agosto, terá uma primeira fase em pontos corridos, com todos os 16 times se enfrentando em turno único. Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Terceirona.

O torneio garante duas vagas no Gauchão de 2027. Além do acesso, conforme nota publicada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o campeão receberá premiação de R$ 200 mil, enquanto o vice ficará com R$ 100 mil.

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Clássico Bra-Pel

Rebaixados no Gauchão de 2025, Brasil e Pelotas disputarão juntos a Divisão de Acesso pela primeira vez neste século.

A competição terá ao menos um Bra-Pel, na primeira fase. O clássico será disputado na Boca do Lobo, já que a FGF adota o sistema de alternância de mando entre os confrontos.

Como o último Bra-Pel ocorreu no Bento Freitas — empate em 1 a 1 pela Copa FGF de 2025 —, o próximo será com mando do Pelotas.

Durante o congresso técnico, o Brasil foi representado pelo Fábio Bampi, o Nettuno, investidor do clube, enquanto o Pelotas teve o diretor de futebol Carlos Augusto Tavares como representante. O Xavante terá sete partidas em casa, enquanto o Lobo mandará seus jogos em oito oportunidades. No entanto, o primeiro compromisso do Rubro-Negro no Bento Freitas será com portões fechados por conta de uma punição.

Novidades

A FGF planeja a utilização do VAR a partir das semifinais. Além disso, a entidade afirma que vai transmitir todas as partidas da competição em seu canal no Youtube.

Confira as equipes participantes da Divisão de Acesso de 2025

Aimoré

Apafut

Bagé

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Esportivo

Gaúcho

Glória

Gramadense

Guarani-VA

Lajeadense

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz

União Frederiquense

Veranópolis



