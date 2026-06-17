Definidos os confrontos das semifinais da Copa FGF

Xavante e Jalde-Negro avançaram no Grupo B. Káren Rodrigues / Gabriel Costa / Acesso Imagens / G.E.Brasil

As semifinais da Copa FGF estão definidas. O Brasil de Pelotas enfrenta o Santa Cruz, enquanto o Bagé encara o Gramadense na disputa por vagas na decisão da competição. As datas ainda não foram oficializadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), mas os confrontos devem ocorrer nos fins de semana de 27 de junho e 4 de julho.

Líder do Grupo B e único invicto do torneio, o Brasil terá a vantagem de decidir a classificação no Bento Freitas. O jogo de ida será disputado no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul.

Na outra semifinal, o Gramadense fará o segundo jogo em casa, na Vila Olímpica, em Gramado. A partida de ida acontece no Estádio Pedra Moura, em Bagé.

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As campanhas

O Xavante terminou a primeira fase com a melhor campanha geral da competição. Atual campeão da Copa FGF, o time liderou o Grupo B de ponta a ponta e chegou às semifinais com quatro vitórias e dois empates.

Também pelo Grupo B, o Bagé começou a competição entre os líderes, oscilou na reta final, mas confirmou a classificação na última rodada. O Jalde-Negro entrou em campo ocupando a vice-liderança pelos critérios de desempate e garantiu a vaga ao vencer o Farroupilha.

No Grupo A, Santa Cruz e Gramadense se destacaram desde o início da competição e chegaram à rodada final separados por apenas um ponto. O Galo chegou a abrir 2 a 0 no confronto decisivo, mas sofreu o empate, resultado que manteve o Gramadense na liderança da chave e garantiu ao clube da Serra a vantagem de decidir a semifinal diante de sua torcida.



