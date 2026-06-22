Definidas datas das semifinais da Copa FGF

Rubro-Negro e Jalde-Negro avançaram ao mata-mata no Grupo B. Gabriel Costa / Káren Rodrigues / G.E.Brasil / Acesso Imagens

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu as datas das semifinais da Copa FGF. Os confrontos entre Brasil de Pelotas contra o Santa Cruz e Gramadense diante do Bagé acontecerão nos próximos dois fins de semana.

Atual campeão e líder do Grupo B, o Xavante inicia o confronto fora de casa. O duelo de ida, no Estádio dos Plátanos, está marcado sábado (27), às 15h. Já o confronto de volta, no Bento Freitas, acontece no dia 5 de julho, no mesmo horário.

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A outra semifinal será decidida na Serra. O primeiro jogo entre Gramadense e Bagé acontece no Pedra Moura, no domingo (28), às 15h. Já o confronto de volta será disputado em 5 de julho, na Vila Olímpica, no mesmo horário.

Neste ano, a Copa FGF homenageia o gaúcho Carlos Caetano Verri, o Dunga, capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2022. A competição, que acontece desde 13 de maio, garante aos finalistas vagas na Copa Sul-Sudeste e na Série D de 2027.



