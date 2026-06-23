Concluída instalação de minirrampa de skate financiada pela Red Bull em Pelotas

Foi concluída na última sexta-feira (19) a colocação de uma minirrampa de skate na Praça Palestina, em frente ao Ginásio Municipal Karosso, em Pelotas. A estrutura pública foi custeada integralmente pela Red Bull, como contrapartida ao evento promovido no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, em setembro do ano passado.

Apesar de já estar sendo utilizada pela comunidade, a minirrampa será inaugurada oficialmente na próxima semana. Está previsto um ato de entrega oficial para o dia 3 de julho, no qual existe a expectativa da presença do governador Eduardo Leite (PSD).

Com bases metálicas e o piso em madeira, a minirrampa tem 3,6 metros de largura, 6 metros de comprimento e 1,2 metro de altura do deck, com 90 centímetros de profundidade. O investimento da multinacional, junto da produtora Youp, é de R$ 40 mil.

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Apesar de a minirrampa ser custeada pela Red Bull, a prefeitura precisou preparar o espaço para receber a estrutura. Em abril, a área de 10x15 metros foi isolada para receber a concretagem, etapa que durou até a primeira quinzena de maio. Depois, no final do mês, foi construída uma cobertura metálica, concluída na última semana.

A obra foi executada pela empresa Otimiza, através de uma parceria com o Município. Depois de concluídos os serviços, a montagem da minirrampa foi iniciada na segunda-feira (15).

Montagem iniciou no dia 15 de junho. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Além de Pelotas, Viamão também receberá a mesma estrutura. Em Porto Alegre, foram duas pistas de skate, localizadas na Praça Zenaide e no Viaduto Imperatriz Leopoldina, popularmente conhecido como Brooklyn, no Centro Histórico, já foram revitalizadas e entregues à comunidade. Os espaços foram escolhidos pelo governo gaúcho, que não terá nenhum custo com a atividade.

Descida no CAFF

Empresa montou uma mega rampa no prédio da Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No dia 25 de setembro de 2025, Sandro Dias, o Mineirinho, entrou para o Guinness Book ao descer da estrutura montada no prédio do CAFF. O skatista de 50 anos estabeleceu a marca de maior drop da história (70m do chão e 60m33cm da rampa) e de maior velocidade alcançada por um skate convencional (103,8 km/h).

O prédio do CAFF tem 85 metros de altura e 21 andares e foi inaugurado em 1987. A descida foi documentada em vídeo e será utilizado pela Red Bull em um projeto denominado Building Drop.



