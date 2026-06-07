Com um jogador a mais, Brasil empata com o Azuriz e é eliminado da Série D

Confronto foi equilibrado desde os primeiros minutos. Gabriel Costa / AI GEB

O Brasil de Pelotas está eliminado da Série D. O empate em 1 a 1 com o Azuriz, neste domingo (7), em Pato Branco (PR), somado à vitória do São José por 1 a 0 sobre o Blumenau, deixou o Xavante fora da zona de classificação e decretou a eliminação ainda na primeira fase da competição pelo segundo ano consecutivo.

Agora, o rubro-negro volta as atenções para a Copa FGF, torneio no qual já está garantido nas semifinais. A competição oferece uma vaga na Série D de 2027 e surge como principal alternativa para o clube voltar ao cenário nacional na próxima temporada.

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O Xavante iniciou a última rodada na quinta colocação do Grupo A16, com nove pontos, e vinha de derrota em casa para o Blumenau por 2 a 1. O resultado negativo na penúltima rodada tirou o time da zona de classificação e criou um cenário de dependência de resultados paralelos para avançar.

Havia, inclusive, a possibilidade de o Brasil entrar no G-4 sem vencer o Azuriz. Para isso, precisava de uma derrota do São José diante do Blumenau, em Santa Catarina. O gol de Andrey para a equipe da Capital, porém, acabou com qualquer esperança da torcida xavante.

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil se despede da Série D ainda na fase de grupos, distante do objetivo de retornar à Série C e abaixo da expectativa criada após a reação apresentada ao longo da competição. A esperança de disputar novamente a quarta divisão nacional em 2027 passa agora pela conquista da Copa FGF.

Desfalques

O Brasil viajou para o Paraná sem três atletas considerados titulares. Com dores, o goleiro Edson não foi relacionado, e Davi assumiu a posição. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o lateral Streit e o volante Venício deram lugar a Otávio e Alan.

O jogo

O confronto foi equilibrado desde os primeiros minutos. Escalado no esquema 3-5-2, com Gabriel Morbeck e Iury Tanque no ataque, o Brasil tentou controlar a posse de bola e criar oportunidades para seguir vivo na disputa por uma vaga na segunda fase.

Mesmo atuando fora de casa, o Xavante teve mais posse e levou perigo principalmente em jogadas de bola parada. Aos 18 minutos, Gabriel Morbeck cabeceou com perigo para fora.

Na sequência, porém, o Azuriz abriu o placar. Aos 19 minutos, Marquinhos avançou pela esquerda e cruzou para a área. Lucas Santos aproveitou e desviou para o gol.

O gol mudou o panorama da partida. Antes mais retraído, o Azuriz passou a explorar os contra-ataques e quase ampliou a vantagem. Kauã Giancler subiu mais alto após cruzamento e acertou o travessão.

Diante das dificuldades ofensivas, o técnico Laécio Aquino promoveu uma alteração ainda no primeiro tempo. Tiago Baiano deixou o campo para a entrada do atacante Daniel. O Brasil criou oportunidades com Yuri e Gabriel Morbeck, mas parou nas defesas do goleiro Vinícius Dias.

Na segunda etapa, o cenário ficou favorável ao Xavante quando o zagueiro Ary Garcia, do Azuriz, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Pouco depois, porém, veio a notícia que complicou ainda mais a situação rubro-negra: Andrey abriu o placar para o São José diante do Blumenau. A partir daquele momento, além de virar a partida, o Brasil também precisava torcer por uma reação do time catarinense.

Mesmo com um jogador a mais, o Xavante encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. E quase sofreu o segundo gol em um contra-ataque. Cristian saiu livre diante de Davi, mas finalizou para fora.

De tanto insistir, o empate veio aos 43 minutos do segundo tempo. Após rebote do goleiro Vinícius Dias, o volante Júlio Simas, um dos destaques da equipe na temporada, aproveitou a sobra e mandou para as redes.

O Brasil ainda tentou buscar a virada nos minutos finais, mas não conseguiu alterar o placar.

Com a vitória do São José, o empate não foi suficiente para garantir a classificação. O Xavante encerra a participação na Série D na quinta colocação do Grupo A16, com 10 pontos.

Ficha técnica

Azuriz 1 x 1 Brasil

Azuriz: Vinícius Dias; Daniel Gomes, Ary Garcia, Brunão e Reginaldo Júnior; Jorginho, Antonny Luiz e Guilherme Ramos (Lucas Konning); Lucas Santos (Cristian), Marquinhos (Freddy) e Kauã Giancler (Natan).

Técnico: Everson Cerisoli.

Brasil: Davi; Yuri, Lula e Zamora (Guty); Tiago Baiano (Daniel), Alan (Givigi), Júlio Simas, Gabriel Masson e Otávio (Germano); Gabriel Morbeck (Adriano) e Iury Tanque.

Técnico: Laécio Aquino.

Gols: Lucas Santos, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Júlio Simas, aos 43 minutos do segundo tempo.

Expulsão: Ary Garcia (Azuriz).

Arbitragem: Wanbelton Lisboa Valente (PA).

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR).





Campanha do Brasil na Série D:

5º lugar - 10 pontos

2 vitórias

4 empates

4 derrotas

9 gols feitos

12 gols sofridos

30% de aproveitamento





Classificação final do grupo A15:

1º Blumenau - 19 pontos

2º Marcílio Dias - 16 pontos

3º São Joseense - 13 pontos

4º São José - 13 pontos

5º Brasil - 10 pontos

6º Azuriz - 9 pontos





Confrontos da próxima fase:

Santa Catarina x São José

Cianorte x São Joseense

Marcílio Dias x Cascavel