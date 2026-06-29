Com Brasil e Pelotas, semifinais da Divisão de Acesso Sub-20 estão definidas

Dupla Bra-Pel se enfrentou na penúltima rodada da primeira fase. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

Brasil e Pelotas estão classificados para as semifinais da Divisão de Acesso Sub-20 e seguem na disputa por uma vaga na elite estadual da categoria em 2027. O Xavante enfrentará o Futebol com Vida, enquanto o Lobo terá pela frente o Aimoré.

Vice-líder da primeira fase, com 19 pontos, o Pelotas conquistou o direito de decidir a vaga na Boca do Lobo. Já o Brasil, quarto colocado, fará o jogo de ida no Bento Freitas e decidirá a classificação como visitante, já que o Futebol com Vida liderou a primeira fase.

As datas e os horários das semifinais ainda não foram confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Os dois finalistas garantem o acesso ao Gauchão Sub-20 de 2027.

Última rodada

Na rodada final da primeira fase, disputada na tarde de domingo (28), o Pelotas goleou o Riograndense por 9 a 2, em Santa Maria. A vitória, combinada com a derrota do Aimoré para o Futebol com Vida, assegurou ao Lobo a vice-liderança da competição.

Já o Brasil empatou em 1 a 1 com o Panambi, no Bento Freitas. O resultado foi suficiente para garantir ao Xavante a quarta colocação e a última vaga nas semifinais.



