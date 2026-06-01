Com Brasil e Pelotas, Divisão de Acesso terá fórmula definida em congresso técnico

Dupla Bra-Pel vai disputar a mesma edição da competição pela primeira vez no século. Carlos Insaurriaga / Brasil-Pel Divulgação

A Divisão de Acesso terá início no dia 2 de agosto. Exatamente dois meses antes da abertura da competição, os 16 clubes participantes conhecerão o calendário, o regulamento e a fórmula de disputa da Série A2 do Gauchão durante o congresso técnico, marcado para terça-feira (2), às 15h.

Assim como nas temporadas anteriores, a competição deve se estender por três meses, sendo concluída em novembro. Rebaixados no Gauchão de 2025, Brasil e Pelotas estarão juntos na Divisão de Acesso pela primeira vez no século.

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Fórmula

Durante a reunião, a FGF deve apresentar aos clubes duas propostas de fórmula de disputa. A primeira é a repetição do formato de 2025, com um grupo único, com 15 datas e os os oito melhores avançando ao mata-mata.

A segunda possibilidade deve envolver uma fórmula de três ou quatro grupos, com as equipes enfrentando os times das outras chaves, proposta que já foi apresentada na última edição.

Clubes participantes

Aimoré

Apafut

Bagé

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Esportivo

Gaúcho

Glória

Gramadense

Guarani-VA

Lajeadense

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz

União Frederiquense

Veranópolis



