Com Brasil e Pelotas, Divisão de Acesso terá fórmula definida em congresso técnico

A Divisão de Acesso terá início no dia 2 de agosto. Exatamente dois meses antes da abertura da competição, os 16 clubes participantes conhecerão o calendário, o regulamento e a fórmula de disputa da Série A2 do Gauchão durante o congresso técnico, marcado para terça-feira (2), às 15h.
Assim como nas temporadas anteriores, a competição deve se estender por três meses, sendo concluída em novembro. Rebaixados no Gauchão de 2025, Brasil e Pelotas estarão juntos na Divisão de Acesso pela primeira vez no século.
Fórmula
Durante a reunião, a FGF deve apresentar aos clubes duas propostas de fórmula de disputa. A primeira é a repetição do formato de 2025, com um grupo único, com 15 datas e os os oito melhores avançando ao mata-mata.
A segunda possibilidade deve envolver uma fórmula de três ou quatro grupos, com as equipes enfrentando os times das outras chaves, proposta que já foi apresentada na última edição.
Clubes participantes
- Aimoré
- Apafut
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Guarani-VA
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
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