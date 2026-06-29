Classificação da Seleção Brasileira pode mudar cronograma da Copa FGF

No jogo de ida, Brasil e Santa Cruz empataram no Estádio dos Plátanos. Gabriel Costa / G.E. Brasil

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo pode provocar uma mudança no calendário da Copa FGF. Com o time de Carlo Ancelotti em campo no domingo (5), às 17h, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deve antecipar para o sábado (4) as partidas de volta das semifinais da competição.

Inicialmente, os confrontos entre Brasil de Pelotas x Santa Cruz e Gramadense x Bagé estão marcados para domingo, às 15h, apenas duas horas antes do compromisso da Seleção Brasileira.

Jogos de ida

No duelo de ida, Brasil e Santa Cruz empataram em 1 a 1 no Estádio dos Plátanos. O Galo abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o Xavante reagiu e igualou o marcador no início da etapa final.

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A decisão será no Bento Freitas. Quem vencer garante vaga na final da Copa FGF. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Na outra semifinal, o Gramadense venceu o Bagé por 1 a 0, no Estádio Pedra Moura, e abriu vantagem na disputa. No confronto de volta, na Vila Olímpica, a equipe da Serra joga pelo empate para avançar. Já o Jalde-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades ou por dois ou mais gols para garantir a classificação no tempo normal.



