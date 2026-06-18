Clássico Bra-Pel vale vaga na semifinal da Divisão de Acesso Sub-20 

Brasil e Pelotas se enfrentam neste domingo (21), às 15h, na Boca do Lobo, pela penúltima rodada da Série A2 Sub-20, a Divisão de Acesso da categoria. Os ingressos estão à venda nos estádios dos dois clubes por R$ 20.
Além da rivalidade tradicional do clássico, o Bra-Pel deste domingo terá um peso ainda maior, já que vale vaga na semifinal da competição. Quem vencer garante presença no mata-mata e ficará a apenas dois jogos do acesso à elite gaúcha da categoria.
O Pelotas ocupa atualmente a terceira colocação, com 13 pontos, um a mais que o Brasil. O primeiro time fora da zona de classificação é o Glória, também com 12 pontos, mas a equipe de Vacaria tem apenas mais uma partida a disputar, contra o líder Futebol com Vida, fora de casa.
Se vencer, o Pelotas chegará a 16 pontos e assegurará matematicamente a classificação. Já o Brasil irá a 15 pontos e, embora ainda possa ser alcançado por Glória e Panambi, o Rubro-Negro tem saldo de 17 gols, enquanto os adversários tem dois e quatro, respectivamente.
Tabela da Série A2 Sub-20
- Futebol Com Vida | 15 pontos
- Aimoré | 15 pontos
- Pelotas | 13 pontos
- Brasil | 12 pontos (Saldo 17)
- Glória | 12 pontos* (Saldo 2)
- Panambi | 9 pontos (Saldo 4)
- Riograndense-SM | 1 ponto
- Clube 1992 | 1 ponto
- Tamoio | 0 pontos
*Tem uma partida a mais que as demais equipes, restando apenas um jogo por fazer.
Como chegam as equipes
O Pelotas chega após uma importante vitória fora de casa diante do Aimoré, por 2 a 1. O time comandado por Geverton Duarte soma quatro vitórias, um empate e uma derrota.
Do outro lado, o Brasil vem de três vitórias consecutivas, sendo duas por 10 a 0, diante de Riograndense e Tamoio. Ao todo, a equipe de Édson da Rosa soma quatro triunfos e duas derrotas.
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