Brasil de Pelotas x Farroupilha: Saiba onde assistir ao clássico Bra-Far pela Copa FGF

Brasil de Pelotas e Farroupilha se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h30min, pela quinta rodada da Copa FGF. A partida acontece no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no site por valores entre R$ 20 e R$ 90.
Eliminado na Série D no último domingo (7), após empate com o Azuriz, o Brasil vira o foco total para a Copa FGF. Atual líder do Grupo B, com 10 pontos, o Xavante é o único clube já garantido na semifinal e pode confirmar a liderança matemática em caso de vitória.
Apesar da campanha invicta, com três vitórias e um empate, a Copa FGF não era tratada como prioridade pelo Brasil. Em todos os jogos até aqui, o Xavante utilizou uma equipe alternativa, cenário que deve mudar a partir da eliminação na Série D.
Do outro lado, o Farroupilha busca sua primeira vitória na competição. Terceiro colocado, com três pontos, o Farrapo pode entrar na zona de classificação em caso de um triunfo no clássico. Depois, terá que torcer por um tropeço do vice-líder Bagé, que enfrenta o Guarany no domingo (14).
Tabela do Grupo B da Copa FGF
- Brasil | 10 pontos
- Bagé | 5 pontos
- Farroupilha | 3 pontos
- Guarany | 2 pontos
Prováveis escalações
Brasil: Davi; Yuri (Tony Lucas), Zamora e Lula; T. Baiano, Masson, Simas, Alan (Guty) e Streit; Tanque (Robinho ou Andrey) e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Farroupilha: Pedro; Sorisso, Wendell Amaral, Digão e Eto'o; Marlon Bica e Vicente; Wendell Pelé, Christiel e Léo Ferraz; Negrinho. Técnico: Bruno Coelho.
Arbitragem
Wagner Silveira Echevarria auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte.
Como acompanhar
A TV Xavante anuncia a transmissão ao vivo com imagens.
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