Brasil de Pelotas vê Copa FGF como caminho para vaga na Série D em 2027: “Pode nos devolver aquilo que perdemos”

Eliminado da Série D ainda na primeira fase, o Brasil de Pelotas vê na Copa FGF a principal oportunidade de voltar ao cenário nacional em 2027.
Atual campeão da competição, o Xavante garante vaga na Série D do próximo ano caso conquiste novamente o título da Copinha. Líder do Grupo B, com 10 pontos, o Rubro-Negro é o único clube já classificado para a semifinal.
Apesar da campanha invicta, com três vitórias e um empate, a Copa FGF não era tratada como prioridade pelo clube. Em todos os jogos até aqui, o Brasil utilizou uma equipe alternativa, cenário que deve mudar a partir de agora.
— A Copinha nunca foi de todo descartada, nós tentamos em todos os jogos colocar o time o mais forte possível sem que se prejudicasse a Série D, mas hoje é a nossa única competição e pode nos devolver aquilo que hoje, momentaneamente, nós perdemos — disse Hélio Vieira, coordenador técnico do Xavante, logo após a eliminação.
O próximo compromisso do Brasil será o clássico Bra-Far, contra o Farroupilha. A partida está marcada para quarta-feira (10), às 19h30min, no Bento Freitas. Em caso de vitória, o Xavante garante matematicamente a liderança do grupo e o direito de decidir em casa a vaga na final.
Tabela do Grupo B da Copa FGF
- Brasil | 10 pontos
- Bagé | 5 pontos
- Farroupilha | 3 pontos
- Guarany | 2 pontos
Última alternativa
Caso não conquiste o título da Copa FGF, o Xavante ainda pode torcer para ir ao torneio através do Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Atual 88º colocado, o Brasil precisa que as equipes à sua frente conquistem vagas nas competições nacionais por outros critérios, abrindo espaço para o clube nas vagas remanescentes.
O mesmo cenário aconteceu em 2025. Em outubro, a CBF confirmou a vaga ao Brasil através do RNC. No entanto, dois meses depois, o Xavante conquistou o título da Copinha e trocou a forma de classificação, abrindo espaço para o Moto Club, do Maranhão.
Confira os critérios de distribuição das vagas
- Dois clubes rebaixados da Série C de 2026;
- 64 clubes classificados por competições estaduais;
- 26 vagas para clubes que chegarem à terceira fase da Série D de 2026;
- As vagas restantes serão preenchidas conforme o Ranking Nacional de Clubes.
*Caso um clube classificado à terceira fase da Série D já tenha vaga garantida pelo Estadual, a vaga será repassada ao melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes sem divisão nacional.
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