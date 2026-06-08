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Eliminado na fase de grupos
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Brasil de Pelotas vê Copa FGF como caminho para vaga na Série D em 2027: “Pode nos devolver aquilo que perdemos”

Coordenador técnico, Hélio Vieira garante que o foco é o bicampeonato

Daniel Costa

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