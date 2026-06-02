Brasil de Pelotas precisa de combinação de resultados para avançar na Série D

Rubro-Negro precisa vencer e ficar de olho em dois rivais. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Pela primeira vez na temporada, o Brasil de Pelotas não depende apenas de si para avançar à segunda fase da Série D. A derrota para o Blumenau, no Bento Freitas, combinada com a vitória do São José diante do São Joseense, fez as equipes trocarem de posição no término da penúltima rodada.

Com os resultados, o Xavante chega na última rodada na quinta colocação, com nove pontos, um a menos que o Zeca. Para avançar, o Brasil terá que torcer por um tropeço do adversário.

Na última rodada, marcada para o domingo (7), às 15h, o Brasil vai até Pato Branco (PR) enfrentar o lanterna Azuriz. Já o São José encara o líder Blumenau, em Santa Catarina.

Cenários de classificação

Três cenários favorecem a classificação do Xavante na última rodada. Ambos dependem de um tropeço de alguma equipe, seja o São José ou o São Joseense.

Na primeira possibilidade, o Brasil precisa vencer e torcer por qualquer tropeço do São José diante do Blumenau. O segundo cenário de classificação tem o empate do Xavante, combinado com uma derrota do Zeca, o que faria o Rubro-Negro avançar pelo saldo de gols.

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A última possibilidade pode ter os dois gaúchos avançando. Isso porque quem ficaria de fora é o São Joseense, que enfrenta em casa o Marcílio Dias. Para isso, o Brasil precisa vencer e torcer por uma derrota dos paranaenses, o que faria o Xavante avançar pelo número de gols marcados.

Última rodada do Grupo A16 da Série D

Azuriz x Brasil | Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)

Blumenau x São José | Sesi Blumenau, em Santa Catarina

São Joseense x Marcílio Dias | Estádio Durival Britto, no Paraná

*Todos os jogos acontecem de forma simultânea no domingo (7), às 15h.



