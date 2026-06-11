Brasil de Pelotas goleia Farroupilha e garante matematicamente a liderança do grupo na Copa FGF

O Brasil de Pelotas respondeu à eliminação na Série D com goleada no clássico Bra-Far. Pela penúltima rodada da Copa FGF, o Xavante fez 4 a 0 no Farroupilha. Masson e Morbeck, com dois gols cada, marcaram os gols da vitória no Bento Freitas.
A vitória leva o Brasil aos 13 pontos e o garante, matematicamente, como líder do Grupo B com uma rodada de antecedência. A liderança dá ao Xavante a vantagem de decidir a vaga na final no Bento Freitas, diante de Santa Cruz ou Gramadense.
Já o Farroupilha segue na terceira colocação, com três pontos, e fica de olho no clássico Ba-Gua, entre Bagé e Guarany, marcado para domingo (14), no Pedra Moura. Isso porque, o Jalde-Negro é o vice-líder, com cinco pontos, e pode garantir a segunda vaga à semifinal em caso de vitória. O Alvirrubro também tem chances de avançar, mas é o lanterna, com dois pontos.
Na última rodada, o Brasil encara o Guarany, no Estrela D'Alva, enquanto o Farroupilha tem um confronto direto diante do Bagé, na Boca do Lobo. Ambas partidas ocorrem na quarta-feira (17), às 15h.
Tabela do Grupo B da Copa FGF
- Brasil | 13 pontos
- Bagé* | 5 pontos
- Farroupilha | 3 pontos
- Guarany* | 2 pontos
*Equipes se enfrentam no domingo (14), às 16h, no Pedra Moura, pela penúltima rodada
Escalações
Pela primeira vez na temporada, o Brasil entrou em campo com força na Copa FGF. A estreia dos titulares, no entanto, teve surpresas na escalação inicial.
O técnico Laécio Aquino fez três mudanças, todas improvisações. Na primeira, o volante Thiago Henrique substituiu Zamora, na zaga. Ainda na defesa, Otávio saiu da ala esquerda e recuou para a linha com três zagueiros. No ataque, o meia Givigi foi o companheiro de Morbeck no 3-5-2.
Ainda sobre o Xavante, Iury Tanque está de saída do clube. O atacante, que falou em tom de despedida após a eliminação da Série D, não foi relacionado para a partida.
Do outro lado, Gregory Macedo, que substituiu o técnico Bruno Coelho, suspenso, fez o simples e repetiu a escalação das últimas partidas.
O jogo
Goleada no primeiro tempo
A estreia do time titular do Brasil na Copa FGF mostrou que o elenco xavante está sobrando diante dos adversários. Isso se provou logo no primeiro ataque do jogo.
Aos dois minutos, após cruzamento da direita, a zaga do Farroupilha afastou errado e a bola sobrou livre para Masson, dentro da área. O meia finalizou cruzado, no canto direito de Pedro, e marcou o primeiro.
O Xavante seguiu pressionando e ampliou aos 15. Otávio cobrou escanteio na primeira trave encontrando Thiago Henrique, que desviou para Morbeck. O centroavante recebeu na pequena área e ia marcando, mas foi derrubado por Marlon Bica. O árbitro viu e assinalou o pênalti. Na cobrança, o próprio Morbeck finalizou no canto direito de Pedro, que pulou para a esquerda.
Aos 25, o Brasil voltou a assustar. Givigi cruzou da esquerda e encontrou o zagueiro Lula, que subiu mais alto que a defesa e cabeceou para as mãos de Pedro.
Três minutos depois, o Xavante tentou reproduzir a jogada do segundo gol. Dessa vez, Givigi foi quem cobrou o escanteio e Yuri foi quem desviou na primeira trave. A bola novamente encontrou Morbeck, que tentou a finalização de primeira, mas não conseguiu acertar em cheio. Na sobra, do lado esquerdo, Lula cruzou e Morbeck tentou duas vezes de cabeça, mas a zaga e depois o goleiro Pedro afastaram.
Mas Morbeck estava com fome de gol. Aos 31 minutos, Simas cruzou rasteiro, da esquerda, e encontrou o centroavante na segunda trave. Sem goleiro, o artilheiro do Brasil na temporada só teve o trabalho de empurrar para as redes e marcar seu segundo gol na partida, o terceiro do Xavante.
Depois, aos 34, Streit saiu do campo de defesa, fez grande jogada individual pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás, procurando Masson. Na marca do pênalti, o autor do primeiro gol do Xavante finalizou fraco e facilitou a defesa do goleiro.
No último lance da primeira etapa, aos 46, Simas cruzou da direita e encontrou Givigi. Na marca do pênalti, o camisa 11 finalizou fraco e desperdiçou a oportunidade de ampliar a goleada.
Do outro lado, o Farroupilha tentava se defender e apostava em contra-ataques. As únicas finalizações saíram dos pés de Léo Ferraz, todas de fora da área.
Segundo tempo
O segundo tempo voltou mais físico. Logo aos quatro minutos, Digão deixou a perna dividida com Morbeck e levou o cartão vermelho direto.
Com um jogador a mais, o Xavante, que já era dono do jogo, empilhou chances. Aos oito, Simas tabelou com Alan, que acionou Morbeck dentro da área. O centroavante finalizou de primeira e quase marcou o hat-trick.
Aos 15, Simas recebeu na direita e inverteu o jogo para Streit. O ala recebeu dentro da área e finalizou ao lado do gol.
Depois, aos 18, Simas recebeu no meio e finalizou de fora da área. A bola tinha como endereço o canto esquerdo de Pedro, que conseguiu mandar para escanteio. Na cobrança, Streit encontrou Otávio, que cabeceou forte no meio do gol, mas o goleiro conseguiu fazer mais uma grande defesa e evitar o quarto.
A principal chance do Farroupilha na etapa final veio aos 23 minutos. Venício se atrapalhou com a bola e perdeu a posse dentro da própria área. A bola sobrou para Léo Silveira, que teve a finalização desviada e quase encobriu o goleiro Davi.
O Brasil voltou a levar perigo aos 29. Masson recebeu no meio, driblou três marcadores e invadiu a área. Na hora de tirar a nota máxima, o meia pegou mal na bola e mandou ela por cima do gol.
A jogada ensaiada de escanteio quase deu resultado novamente aos 32 minutos. Streit cruzou, Yuri desviou na primeira trave e Lula apareceu na segunda trave para cabecear e obrigar Pedro a fazer outra grande defesa. A jogada seguiu e chegou em Daniel, dentro da área, pela direita. O atacante fez a jogada individual e serviu Venício, que finalizou por cima do gol.
No minuto seguinte, Daniel recebeu ótimo passe de Adriano Ferraz, nas costas da marcação. O camisa 17 serviu Lula, que ia empurrando para o gol, mas foi derrubado e sofreu o pênalti. Na cobrança, Masson deslocou o goleiro e cobrou no canto esquerdo para fechar a goleada em 4 a 0.
Copa FGF (5ª rodada) — 10/6/2026
Brasil (4)
Davi; Yuri, Lula e Thiago Henrique (Daniel, 13'/2ºT); Otávio, Masson Gelatti, 38'/2ºT), Simas (Venício, 21'/2ºT), Alan e Streit; Givigi (Guty, 21'/2ºT) e Morbeck (Adriano Ferraz, 13'/2ºT). Técnico: Laécio Aquino.
Farroupilha (0)
Pedro; Sorisso (Monteiro, 32'/2ºT), Wendell Amaral, Digão e Eto'o; Marlon Bica e Vicente; Wendell Pelé (Léo Silveira, 37'/1ºT), Christiel (Diego, 32'/2ºT) e Léo Ferraz (Agustin Milar, 32'/2ºT); Negrinho (Felipe, 6'/2ºT). Técnico: Bruno Coelho.
GOL: Masson (B), aos dois do primeiro tempo e aos 36 do segundo e Morbeck (B), aos 15 e 31 minutos da primeira etapa.
CARTÃO VERMELHO: Digão (F), aos quatro minutos do segundo tempo.
ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo do Brasil
- Quarta-feira, 17/6 — 15h
- Guarany x Brasil
- Estádio Estrela D'Alva, em Bagé — Copa FGF (6ª rodada)
Próximo jogo do Farroupilha
- Quarta-feira, 17/6 — 15h
- Farroupilha x Bagé
- Estádio Boca do Lobo, em Pelotas — Copa FGF (6ª rodada)
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