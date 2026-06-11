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Brasil de Pelotas goleia Farroupilha e garante matematicamente a liderança do grupo na Copa FGF

Atual campeão, Xavante terá a vantagem de decidir a vaga na final no Bento Freitas

Daniel Costa

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