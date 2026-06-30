Brasil de Pelotas deve jogar a Série D em 2027; entenda

Clube passou pela mesma situação em 2025, antes de levantar a taça da Copinha. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas deve jogar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Mesmo sem conquistar o possível bicampeonato da Copa FGF, o Xavante já assegurou, na prática, uma vaga por meio do Ranking Nacional de Clubes (RNC) e agora aguarda apenas a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), prevista para agosto.

A Série D de 2027 terá 96 equipes. Desse total, duas virão da Série C, 64 conquistarão vaga pelos campeonatos estaduais, 26 serão os clubes que chegarem à terceira fase da Série D deste ano e as quatro vagas restantes serão destinadas aos times mais bem colocados no RNC que ainda não tenham calendário nacional garantido.

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Na prática, porém, esse número de vagas pelo RNC será maior. Isso acontece porque muitos clubes que avançaram à terceira fase da Série D já haviam conquistado vaga por meio dos estaduais. Nesses casos, a vaga obtida pela campanha na Série D é repassada ao Ranking, desde que o time não conquiste o acesso à Série C.

Dos 32 clubes classificados para a terceira fase da Série D, 12 já tinham vaga assegurada pelos campeonatos estaduais. Com isso, mesmo que os seis acessos à Série C fiquem com essas equipes, pelo menos 10 vagas serão distribuídas pelo Ranking.

Como são distribuídas as vagas para a Série D de 2027

2 clubes rebaixados da Série C de 2026;

64 classificados pelos campeonatos estaduais;

26 equipes que chegarem à terceira fase da Série D de 2026;

4 vagas iniciais destinadas ao Ranking Nacional de Clubes.

*Se um clube que já garantiu vaga pelo Estadual também avança à terceira fase da Série D, essa vaga é repassada ao Ranking Nacional de Clubes, aumentando o número de classificados por esse critério.

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Situação do Brasil no ranking

Atualmente, o Xavante ocupa a 88ª posição no RNC e aparece como o nono da lista de espera pelas vagas distribuídas via ranking. À sua frente estão Tombense, Nova Iguaçu, Aparecidense, Altos-PI, Tuna Luso, Ceilândia, Maracanã e Cascavel.

O levantamento é do site RankingCBF.com, que atualiza semanalmente a projeção com base nos critérios da CBF. A classificação oficial será divulgada somente após o encerramento do calendário nacional, em dezembro.

Clubes com vaga estadual que estão na terceira fase

ABC América-RN Ferroviário-CE ASA Portuguesa-SP Iguatu-CE Gama Nacional-AM CSA São Luiz Luverdense Guaporé

Como esses clubes já têm vaga garantida pelo Estadual, a permanência deles na competição aumenta as chances de mais vagas serem abertas para o Ranking Nacional de Clubes.

Guarany de Bagé ainda depende de combinação

O Guarany de Bagé aparece na 13ª posição da lista de espera, atrás também de Humaitá-AC, Fluminense-PI e Brasiliense. Para conquistar uma vaga, o clube precisará torcer para que pelo menos três dos seis acessos à Série C sejam conquistados por equipes que já possuam vaga estadual.

Copa FGF deixa de ser obrigação

Semifinalista da Copa FGF, o Brasil já não depende mais do título para garantir calendário nacional em 2027. Mesmo assim, caso conquiste o bicampeonato, o Xavante garante a terceira vaga do Rio Grande do Sul na Série D e deixa de depender do ranking, repetindo o que aconteceu na temporada passada.

Com a vaga confirmada, o Rubro-Negro decide a classificação à final da Copa FGF no final de semana. Na ida, Brasil e Santa Cruz empataram em 1 a 1, levando a decisão para o Bento Freitas.



