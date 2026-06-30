Brasil de Pelotas deve jogar a Série D em 2027; entenda

O Brasil de Pelotas deve jogar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Mesmo sem conquistar o possível bicampeonato da Copa FGF, o Xavante já assegurou, na prática, uma vaga por meio do Ranking Nacional de Clubes (RNC) e agora aguarda apenas a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), prevista para agosto.
A Série D de 2027 terá 96 equipes. Desse total, duas virão da Série C, 64 conquistarão vaga pelos campeonatos estaduais, 26 serão os clubes que chegarem à terceira fase da Série D deste ano e as quatro vagas restantes serão destinadas aos times mais bem colocados no RNC que ainda não tenham calendário nacional garantido.
Na prática, porém, esse número de vagas pelo RNC será maior. Isso acontece porque muitos clubes que avançaram à terceira fase da Série D já haviam conquistado vaga por meio dos estaduais. Nesses casos, a vaga obtida pela campanha na Série D é repassada ao Ranking, desde que o time não conquiste o acesso à Série C.
Dos 32 clubes classificados para a terceira fase da Série D, 12 já tinham vaga assegurada pelos campeonatos estaduais. Com isso, mesmo que os seis acessos à Série C fiquem com essas equipes, pelo menos 10 vagas serão distribuídas pelo Ranking.
Como são distribuídas as vagas para a Série D de 2027
- 2 clubes rebaixados da Série C de 2026;
- 64 classificados pelos campeonatos estaduais;
- 26 equipes que chegarem à terceira fase da Série D de 2026;
- 4 vagas iniciais destinadas ao Ranking Nacional de Clubes.
*Se um clube que já garantiu vaga pelo Estadual também avança à terceira fase da Série D, essa vaga é repassada ao Ranking Nacional de Clubes, aumentando o número de classificados por esse critério.
Situação do Brasil no ranking
Atualmente, o Xavante ocupa a 88ª posição no RNC e aparece como o nono da lista de espera pelas vagas distribuídas via ranking. À sua frente estão Tombense, Nova Iguaçu, Aparecidense, Altos-PI, Tuna Luso, Ceilândia, Maracanã e Cascavel.
O levantamento é do site RankingCBF.com, que atualiza semanalmente a projeção com base nos critérios da CBF. A classificação oficial será divulgada somente após o encerramento do calendário nacional, em dezembro.
Clubes com vaga estadual que estão na terceira fase
- ABC
- América-RN
- Ferroviário-CE
- ASA
- Portuguesa-SP
- Iguatu-CE
- Gama
- Nacional-AM
- CSA
- São Luiz
- Luverdense
- Guaporé
Como esses clubes já têm vaga garantida pelo Estadual, a permanência deles na competição aumenta as chances de mais vagas serem abertas para o Ranking Nacional de Clubes.
Guarany de Bagé ainda depende de combinação
O Guarany de Bagé aparece na 13ª posição da lista de espera, atrás também de Humaitá-AC, Fluminense-PI e Brasiliense. Para conquistar uma vaga, o clube precisará torcer para que pelo menos três dos seis acessos à Série C sejam conquistados por equipes que já possuam vaga estadual.
Copa FGF deixa de ser obrigação
Semifinalista da Copa FGF, o Brasil já não depende mais do título para garantir calendário nacional em 2027. Mesmo assim, caso conquiste o bicampeonato, o Xavante garante a terceira vaga do Rio Grande do Sul na Série D e deixa de depender do ranking, repetindo o que aconteceu na temporada passada.
Com a vaga confirmada, o Rubro-Negro decide a classificação à final da Copa FGF no final de semana. Na ida, Brasil e Santa Cruz empataram em 1 a 1, levando a decisão para o Bento Freitas.
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