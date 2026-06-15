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Brasil de Pelotas anuncia conclusão do registro da SAF junto à FGF e à CBF

Reconhecimento oficializa a sociedade como sucessora desportiva do clube e consolida etapa considerada estratégica no processo de reestruturação do Xavante

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