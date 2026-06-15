Brasil de Pelotas anuncia conclusão do registro da SAF junto à FGF e à CBF

Com o aval dos órgãos diretivos, a nova estrutura assume integralmente os direitos desportivos e federativos como sucessora do clube. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasil de Pelotas anunciou nesta segunda-feira (15) a conclusão do processo de registro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com o reconhecimento formal, a entidade passa a ser oficialmente identificada como sucessora desportiva do clube centenário.

Segundo o comunicado divulgado pelo Xavante, o procedimento assegura a transferência dos direitos desportivos e federativos para a SAF, garantindo a continuidade da participação do clube em competições oficiais e a preservação de seu histórico esportivo, incluindo títulos, símbolos e identidade institucional.

A formalização representa uma das etapas centrais do processo de transformação iniciado após a implantação da SAF no clube. O modelo foi adotado com o objetivo de viabilizar a recuperação financeira da instituição, ampliar a profissionalização da gestão e estruturar um projeto de longo prazo para o futebol rubro-negro.

Em nota divulgada pelo Brasil, o gestor da SAF, Emerson da Rosa, afirmou que a conclusão do registro consolida uma etapa importante do planejamento elaborado para o clube.

"A conclusão desse processo representa muito mais do que uma formalidade administrativa. É a consolidação de um projeto estruturado para garantir a continuidade da história do Brasil, preservar sua identidade e criar as condições necessárias para que o clube volte a crescer dentro e fora de campo", declarou, no comunicado oficial.

Com a homologação dos registros pela FGF e pela CBF, a SAF passa a exercer oficialmente os direitos e obrigações esportivas anteriormente vinculados ao Grêmio Esportivo Brasil, conforme prevê a Lei nº 14.193/2021, que regulamenta as sociedades anônimas do futebol no país.

Fundado em 1911, o Brasil vive atualmente seu primeiro ano sob gestão da SAF. Dentro de campo, o clube disputa a Copa FGF e se prepara para a Divisão de Acesso de 2027, enquanto busca recuperar calendário nacional após a eliminação ainda na primeira fase da Série D deste ano.



