Bélgica x Egito marca retorno gaúcho à arbitragem de partidas em Copa do Mundo

Bélgica e Egito fazem sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 16h. Além de estrelas como Courtois, De Bruyne e Salah, um nome chama a atenção do Rio Grande do Sul. O gaúcho, de Pelotas, Rafael da Silva Alves, será o assistente da partida, que também terá os brasileiros Ramon Abatti e Danilo Munis e o peruano Kevin Ortega, no VAR.
Com nove representantes, o Brasil é o país com o maior número de profissionais convocados para a arbitragem da Copa do Mundo de 2026.
Na arbitragem desde 2006, Alves, de 43 anos, acumula mais de 300 partidas na carreira, incluindo clássicos Gre-Nais. Entre os principais jogos de seu currículo o Mundial de Clubes de 2025 e a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, disputada entre França e Espanha. Integrante do quadro da Fifa desde 2020, o pelotense se consolidou como um dos principais assistentes do futebol brasileiro. No último ano, Alves foi eleito o melhor árbitro assistente do Brasileirão.
Retorno gaúcho aos Mundiais
O Rio Grande do Sul voltará a ter um representante na arbitragem de uma partida de Copa do Mundo após 5.836 dias. A última participação ocorreu em 23 de junho de 2010, quando Gana venceu a Alemanha por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos do Mundial da África do Sul.
Na ocasião, a equipe de arbitragem contou com dois gaúchos. Carlos Eugênio Simon, como árbitro principal, e Altemir Hausmann, como assistente.
A partida marcou a despedida de Simon das Copas do Mundo. O árbitro encerrou a carreira após sua terceira participação em Mundiais, somando sete jogos e figurando entre os profissionais com mais atuações na história da competição. Referência para diversas gerações de árbitros, Simon é apontado por Rafael Alves como uma de suas principais inspirações na profissão.
Árbitros brasileiros
- Raphael Claus;
- Ramon Abatti;
- Wilton Sampaio.
Árbitros assistentes brasileiros
- Bruno Boschilia;
- Bruno Pires;
- Danilo Manis;
- Rodrigo Figueiredo;
- Rafael Alves;
- Rodolpho Toski.