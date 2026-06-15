Bélgica x Egito marca retorno gaúcho à arbitragem de partidas em Copa do Mundo

Profissional foi assistente no clássico Gre-Nal 444, em 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Bélgica e Egito fazem sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 16h. Além de estrelas como Courtois, De Bruyne e Salah, um nome chama a atenção do Rio Grande do Sul. O gaúcho, de Pelotas, Rafael da Silva Alves, será o assistente da partida, que também terá os brasileiros Ramon Abatti e Danilo Munis e o peruano Kevin Ortega, no VAR.

Com nove representantes, o Brasil é o país com o maior número de profissionais convocados para a arbitragem da Copa do Mundo de 2026.

Na arbitragem desde 2006, Alves, de 43 anos, acumula mais de 300 partidas na carreira, incluindo clássicos Gre-Nais. Entre os principais jogos de seu currículo o Mundial de Clubes de 2025 e a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, disputada entre França e Espanha. Integrante do quadro da Fifa desde 2020, o pelotense se consolidou como um dos principais assistentes do futebol brasileiro. No último ano, Alves foi eleito o melhor árbitro assistente do Brasileirão.

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Retorno gaúcho aos Mundiais

O Rio Grande do Sul voltará a ter um representante na arbitragem de uma partida de Copa do Mundo após 5.836 dias. A última participação ocorreu em 23 de junho de 2010, quando Gana venceu a Alemanha por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos do Mundial da África do Sul.

Na ocasião, a equipe de arbitragem contou com dois gaúchos. Carlos Eugênio Simon, como árbitro principal, e Altemir Hausmann, como assistente.

A partida marcou a despedida de Simon das Copas do Mundo. O árbitro encerrou a carreira após sua terceira participação em Mundiais, somando sete jogos e figurando entre os profissionais com mais atuações na história da competição. Referência para diversas gerações de árbitros, Simon é apontado por Rafael Alves como uma de suas principais inspirações na profissão.

Árbitros brasileiros

Raphael Claus;

Ramon Abatti;

Wilton Sampaio.

Árbitros assistentes brasileiros

Bruno Boschilia;

Bruno Pires;

Danilo Manis;

Rodrigo Figueiredo;

Rafael Alves;

Rodolpho Toski.