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Bélgica x Egito marca retorno gaúcho à arbitragem de partidas em Copa do Mundo

Pelotense Rafael Alves será assistente no jogo desta segunda-feira (15); Últimos representantes do RS foram Carlos Eugênio Simon e Altemir Hausmann, no Mundial de 2010

Daniel Costa

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