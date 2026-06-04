Bagé x Brasil de Pelotas: Saiba onde assistir a partida pela Copa FGF

Estádio Pedra Moura será o palco da partida. Daniel Costa / Grupo RBS

Bagé e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 15h, pela quarta rodada da Copa FGF. A partida acontece no Pedra Moura e tem ingressos sendo comercializados por valores entre R$ 30 e R$ 50.

O Brasil vem de vitória diante do próprio Bagé pela terceira rodada. Pela Copa FGF, o Xavante é o líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento, enquanto o Jalde-Negro é o vice-líder, com quatro.

Apesar da liderança na Copa FGF, pela Série D o contexto é de crise, com um jejum de seis jogos sem vencer. Por conta disso, o Xavante deve ter uma equipe alternativa diante do Bagé, focando no confronto de domingo (7), diante do Azuriz, pela última rodada da competição nacional.

Prováveis escalações

Bagé: Marcos; Solivan, Yander, Diego Rocha e Gustavo Nogy; Elias Ceará, Gabriel Chaves e Johann; Gustavo Linhares, Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.

Brasil: Davi; Saulo, Tony Lucas, T.Henrique (Zamora); T. Baiano (Daniel), Venício, Gelatti, Guty, Streit; Robinho e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.

Arbitragem

Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo auxiliado por Michael Stanislau e Daniel Gomes Fraga.

Como acompanhar

Após negociação entre os clubes, a TV Xavante anuncia a transmissão ao vivo com imagens.