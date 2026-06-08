Bagé abre venda de ingressos para clássico decisivo contra o Guarany pela Copa FGF

Jalde-Negro venceu o último confronto entre as equipes. Káren Rodrigues / Acesso Imagens/Divulgação

Estão abertas as vendas de ingressos para o clássico Ba-Gua 434. Bagé e Guarany se enfrentam no domingo (14), às 16h, no Pedra Moura, pela penúltima rodada da Copa FGF.

Para a torcida do Bagé, os ingressos antecipados custam R$ 25 (inteira) até quinta-feira (11). De sexta-feira (12) até domingo (14), às 12h, o valor será de R$ 40. No dia da partida, as entradas serão vendidas por R$ 60. Além do ingresso, todos os torcedores deverão levar um quilo de alimento não perecível na entrada do estádio.

Os sócios do Bagé precisam apresentar a carteirinha e também entregar o alimento. Os ingressos estão sendo comercializados na loja do Jalde-Negro, no Estádio Pedra Moura, na loja Kaonã (Avenida Sete de Setembro, 899, sala 5) e na Praça do Coreto (Bocão). As meias-entradas são vendidas exclusivamente na loja do clube.

Para a torcida visitante, os ingressos antecipados custam R$ 40. No dia do jogo, o valor será de R$ 60.

Confronto decisivo

O clássico é considerado decisivo para as pretensões de ambas equipes na Copa FGF.

Atual vice-líder do Grupo B, com cinco pontos, o Bagé pode encaminhar a classificação à semifinal em caso de vitória. Além disso, um triunfo jalde-negro combinado com uma derrota do Farroupilha diante do Brasil de Pelotas, garante matematicamente a equipe no mata-mata.

Do outro lado, o Guarany é o lanterna, com dois pontos, e busca sua primeira vitória na competição. Caso vença o clássico por dois gols de diferença, combinado com um tropeço do Farroupilha, o Alvirrubro assume a vice-liderança.

Tabela do Grupo B da Copa FGF

Brasil | 10 pontos Bagé | 5 pontos Farroupilha | 3 pontos Guarany | 2 pontos



