Azuriz x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir a partida pela Série D

Estádio Os Pioneiros será o palco da partida. Reprodução / Azuriz

Azuriz e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (7), às 15h, pela última rodada da Série D. A partida acontece no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná, e vale vaga na segunda fase da competição.

O Brasil vem de empate fora de casa diante do Bagé pela Copa FGF, competição na qual é líder e está matematicamente garantido na semifinal, com duas rodadas de antecedência.

Pela Série D o contexto é bem diferente, com um jejum de seis jogos sem vencer. Na última partida, o Xavante perdeu no Bento Freitas para o Blumenau, resultado que tirou o Rubro-Negro da zona de classificação.

Já o Azuriz, apesar de lanterna, vem de vitória fora de casa diante do Marcílio Dias. O resultado levou a equipe aos oito pontos, um a menos que o Xavante, e colocou o clube paranaense na briga por uma vaga na segunda fase.

O Brasil chega para a última rodada precisando pontuar e torcer por tropeços de São José e São Joseense.

Confira os cenários de classificação do Brasil

Vitória combinada de empate ou derrota do São José Vitória combinada de derrota do São Joseense Empate combinado de derrota do São José

Confira a tabela do Grupo A16

Blumenau | 19 pontos Marcílio Dias | 15 pontos São Joseense | 12 pontos (Saldo -1 e 3 GM) São José | 10 pontos (Saldo -3 e 5 GM) Brasil | 9 pontos (Saldo -3 e 8 GM) Azuriz | 8 pontos

Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas

Azuriz x Brasil (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná

Blumenau x São José (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, em Santa Catarina

São Joseense x Marcílio Dias (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná

Prováveis escalações

Brasil: Edson; T. Henrique, Zamora e Lula; T. Baiano (Yuri), Masson, Simas, Alan (Guty) e Otávio; Tanque e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.

Azuriz: Vinicius; Daniel, Ary, Freddy e Reginaldo; Jorginho, Antonny e Pedro Andrade; Marquinhos, Lucas Santos e Kauã. Técnico: Everson Cerisoli.

Arbitragem

Wanbelton Lisboa Valente auxiliado por Carlos Eduardo Galeno Benevides e Rafael Bastos Cardoso.

Como acompanhar

O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da Federação Paranaense de Futebol (FPF).



