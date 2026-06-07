Azuriz x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir a partida pela Série D

Azuriz e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (7), às 15h, pela última rodada da Série D. A partida acontece no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná, e vale vaga na segunda fase da competição.
O Brasil vem de empate fora de casa diante do Bagé pela Copa FGF, competição na qual é líder e está matematicamente garantido na semifinal, com duas rodadas de antecedência.
Pela Série D o contexto é bem diferente, com um jejum de seis jogos sem vencer. Na última partida, o Xavante perdeu no Bento Freitas para o Blumenau, resultado que tirou o Rubro-Negro da zona de classificação.
Já o Azuriz, apesar de lanterna, vem de vitória fora de casa diante do Marcílio Dias. O resultado levou a equipe aos oito pontos, um a menos que o Xavante, e colocou o clube paranaense na briga por uma vaga na segunda fase.
O Brasil chega para a última rodada precisando pontuar e torcer por tropeços de São José e São Joseense.
Confira os cenários de classificação do Brasil
- Vitória combinada de empate ou derrota do São José
- Vitória combinada de derrota do São Joseense
- Empate combinado de derrota do São José
Confira a tabela do Grupo A16
- Blumenau | 19 pontos
- Marcílio Dias | 15 pontos
- São Joseense | 12 pontos (Saldo -1 e 3 GM)
- São José | 10 pontos (Saldo -3 e 5 GM)
- Brasil | 9 pontos (Saldo -3 e 8 GM)
- Azuriz | 8 pontos
Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas
Azuriz x Brasil (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná
Blumenau x São José (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, em Santa Catarina
São Joseense x Marcílio Dias (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná
Prováveis escalações
Brasil: Edson; T. Henrique, Zamora e Lula; T. Baiano (Yuri), Masson, Simas, Alan (Guty) e Otávio; Tanque e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Azuriz: Vinicius; Daniel, Ary, Freddy e Reginaldo; Jorginho, Antonny e Pedro Andrade; Marquinhos, Lucas Santos e Kauã. Técnico: Everson Cerisoli.
Arbitragem
Wanbelton Lisboa Valente auxiliado por Carlos Eduardo Galeno Benevides e Rafael Bastos Cardoso.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da Federação Paranaense de Futebol (FPF).
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