Atual campeão, Brasil de Pelotas é o primeiro semifinalista da Copa FGF

Rubro-Negro é o único clube com 100% de aproveitamento. Gabriel Costa / GE Brasil/Divulgação

O Brasil de Pelotas é o primeiro semifinalista da Copa FGF – Troféu Carlos Caetano Verri (Dunga). Mesmo sem entrar em campo, o atual campeão garantiu vaga matemática com três rodadas de antecedência após o empate entre Farroupilha e Guarany de Bagé.

Líder do Grupo B, o Rubro-Negro soma nove pontos, seis a mais que o Farroupilha, primeira equipe fora da zona de classificação. O Tricolor ainda pode igualar a pontuação, já que tem dois jogos a disputar, mas não consegue superar o Xavante no critério de número de vitórias. O Brasil tem três triunfos, enquanto o Farrapo ainda não venceu na competição.

O Xavante volta a campo nesta quinta-feira (4), às 15h, contra o Bagé, no estádio Pedra Moura, pela quarta rodada. Em caso de vitória, a equipe também assegura matematicamente a liderança do grupo.

Tabela do Grupo B da Copa FGF

Brasil | 9 pontos* Bagé | 4 pontos* Farroupilha | 3 pontos Guarany | 2 ponto

*Equipes se enfrentam na tarde de quinta-feira (4).

Time alternativo

Apesar da campanha com 100% de aproveitamento, o Brasil não tem a Copa FGF como prioridade no momento. O Xavante entrou em campo com um time alternativo em todas as partidas, priorizando a disputa da Série D.

Copa FGF

A competição, que ocorre desde 13 de maio, conta com oito equipes, divididas em dois grupos regionalizados. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta.

Os finalistas da competição garantem vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027.