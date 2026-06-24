Atual campeã da Libertadores, ACBF terá quatro jogos na Zona Sul em 45 dias

Guri Teimoso volta a enfrentar a equipe da Serra após eliminação nas quartas de final da Série Ouro de 2025. José Vitor Silva / Riograndense Futsal

A ACBF, de Carlos Barbosa, vai visitar a Zona Sul quatro vezes em 45 dias. Atual campeã da Libertadores e uma das maiores potencias do futsal mundial, a equipe tem confrontos marcados contra ABF, ATF e Riograndense.

O Guri Teimoso será o primeiro a receber a tricampeã mundial, no dia 1º de julho. A partida marca a estreia das equipes na Copa RS, competição que garante vaga na Copa do Brasil e na Copa dos Campeões.

O confronto acontece às 20h, na Arena Farydo Salomão, em Rio Grande. Os ingressos já estão sendo comercializados no valor promocional de R$ 15.

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A partida vai repetir o confronto das quartas de final da Série Ouro de 2025. Na ocasião, a ACBF venceu por 5 a 0 em ambas as partidas. Depois, a equipe da Serra eliminou o Atlântico e foi campeã ao vencer o Santiago.

Depois, no dia 29 de julho, quem recebe a atual campeã gaúcha é a ABF, de São Lourenço do Sul. A partida é válida pela terceira rodada da Copa RS.

Série Ouro

A última visita confirmada da ACBF na região acontece nos dias 15 e 16 de agosto. Na ocasião, a ATF, de Pelotas, e a ABF enfrentam o time da Serra pela 10ª e 11ª rodada da Série Ouro. A primeira partida acontece no Ginásio do Sesi, enquanto a segunda será no Ginásio Esporte Clube São Lourenço.

Além das disputas já confirmadas, existe a possibilidade da ACBF retornar à Zona Sul em caso de enfrentamentos contra equipes da região na final da Copa RS ou no mata-mata da Série Ouro.



