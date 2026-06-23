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Pelotense iguala feito de outros dois gaúchos em Copas do Mundo

Rafael Alves será o assistente no jogo entre Suíça e Canadá, alcançando marca de Renato Marsiglia e Altemir Hausmann

Daniel Costa

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