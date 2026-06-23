Pelotense iguala feito de outros dois gaúchos em Copas do Mundo

Pelotense vai para o seu segundo jogo neste Mundial. Reprodução / Arquivo pessoal

Próximo de conquistar sua primeira classificação ao mata-mata de uma Copa do Mundo, o Canadá enfrenta a Suíça nesta quarta-feira (24), às 16h, pela pela última rodada do Grupo B. A possível classificação dos anfitriões não será o único fato histórico da partida. Escalado como assistente do confronto, o pelotense Rafael da Silva Alves chegará ao seu segundo jogo no torneio e se tornará o segundo árbitro gaúcho com mais participações em Mundiais.

Além de Alves, a partida terá a presença dos brasileiros Ramon Abatti Abel e Danilo Manis. O trio também esteve no empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, válido pela primeira rodada do Grupo G.

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Marco histórico

Com a escala, Alves se iguala aos assistentes Renato Marsiglia, de Rio Grande, e Altemir Hausmann, de Estrela, com duas participações em Copas do Mundo, atrás apenas de Carlos Eugênio Simon.

Jogos de Marsiglia em Copas

25/06/1994 - Bélgica 1 x 0 Holanda 03/07/1994 - Suécia 3 x 1 Arábia Saudita

Jogos de Hausmann em Copas

16/06/2010 - Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos 23/06/2010 - Gana 0 x 1 Alemanha

Mais participações

Brasileiro que mais esteve no comando do apito em Copas do Mundo, o gaúcho Carlos Eugênio Simon participou de sete partidas entre os mundiais de 2002, 2006 e 2010. Referência para diversas gerações de árbitros, Simon é apontado por Rafael Alves como uma de suas principais inspirações na profissão.

Aposentado desde o Mundial da África do Sul, o gaúcho pode ser igualado e até ultrapassado por Wilton Pereira Sampaio, presente na edição desde ano. O goiano comandou seu sexto jogo em mundiais na segunda-feira (22), na vitória da Noruega diante de Senegal, por 3 a 2, e deve voltar ao comando do apito nos mata-matas.

Jogos de Simon em Copas

02/06/2002 - Inglaterra 1 x 1 Suécia 13/06/2002 - México 1 x 1 Itália 12/06/2006 - Itália 2 x 0 Gana 19/06/2006 - Espanha 3 x 1 Tunísia 24/06/2006 - Alemanha 2 x 0 Suécia 16/06/2010 - Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos 23/06/2010 - Gana 0 x 1 Alemanha

Representatividade

Com nove representantes, o Brasil é o país com o maior número de profissionais convocados para a arbitragem da Copa do Mundo de 2026.

Árbitros brasileiros

Raphael Claus;

Ramon Abatti Abel;

Wilton Pereira Sampaio.

Árbitros assistentes brasileiros

Bruno Boschilia;

Bruno Pires;

Danilo Manis;

Rodrigo Figueiredo;

Rafael da Silva Alves;

Rodolpho Toski.



