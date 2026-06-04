Esportes

1 a 1
Notícia

Antes de decisão na Série D, Brasil de Pelotas fica no empate com o Bagé pela Copa FGF

Xavante abriu o placar com gol relâmpago no segundo tempo, mas sofreu a igualdade três minutos depois

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS