Antes de decisão na Série D, Brasil de Pelotas fica no empate com o Bagé pela Copa FGF

Brasil de Pelotas e Bagé empataram em 1 a 1 no Pedra Moura, pela quarta rodada da Copa FGF. Em um jogo de poucas oportunidades, Guty abriu o placar para o Xavante nos primeiros segundos da etapa final, mas Michel, três minutos depois, igualou o marcador.
Com o empate, o já classificado Brasil chega aos 10 pontos e encaminha a liderança do Grupo B, o que dá vantagem de decidir a semifinal no Bento Freitas. O vice-líder segue sendo o próprio Bagé, com cinco pontos, seguido do Farroupilha, com três, e do lanterna Guarany, com dois.
Na penúltima rodada, marcada para a próxima quarta-feira (10), dois clássicos movimentam o Grupo B. Brasil e Farroupilha fazem o Bra-Far no Bento Freitas, enquanto Bagé e Guarany disputam o Ba-Gua no Pedra Moura.
Antes disso, o Rubro-Negro vira a chave e foca na decisão que tem pela Série D, no domingo (7), quando vai ao Paraná enfrentar o Azuriz, pela última rodada da primeira fase. Fora do G-4, o Xavante precisa pontuar e torcer por tropeços de São José e São Joseense para avançar.
Time alternativo
Em sua primeira escalação na Copa FGF, Laécio Aquino repetiu a formatação com três zagueiros, mas mandou a campo um time alternativo, guardando suas forças para o confronto de domingo (7), contra o Azuriz, pela última rodada da Série D. Suspensos no campeonato nacional, Venício e Streit começaram nos 11 iniciais.
Outro titular que esteve em campo na partida foi o zagueiro Zamora. Isso porque era o único à disposição para fechar o trio defensivo, já que Tony Lucas segue no departamento médico. No gol, destaque para Jackson, que retornou aos gramados após quase dois anos afastado por lesão.
O jogo
Primeiro tempo morno
O primeiro tempo foi morno, com poucas oportunidades para ambos os lados. O Brasil foi quem teve a posse e as melhores chances, enquanto o Bagé apostou nos contra-ataques.
A primeira chegada foi do Xavante. Aos 7, Daniel tentou inverter da direita para a esquerda, a bola bateu na zaga do Bagé e encontrou Givigi. O camisa 10 recebeu livre dentro da área e finalizou do lado esquerdo do gol.
Aos 33, o Brasil subiu a marcação e Givigi conseguiu desarmar o zagueiro Yuri. A bola sobrou para Streit, dentro da área, que tentou a finalização mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.
A única grande oportunidade do Jalde-Negro veio no minuto seguinte, aos 34. Michel puxou o contra-ataque e mesmo sozinho encarou a defesa do Brasil. O centroavante ganhou na velocidade do trio de zaga, invadiu a área e finalizou cruzado, mas Jackson conseguiu fazer a defesa e evitar o gol.
Aos 37, foi o Xavante quem teve uma boa oportunidade no contra-ataque. Guty recebeu no circulo central, conduziu pelo meio e acionou Daniel, na direita. De primeira, o atacante finalizou cruzado nas mãos de Marcos, que se atrapalhou e soltou a bola. Na sobra, Robinho tentou marcar, mas a zaga conseguiu afastar antes da finalização.
Gol relâmpago e resposta rápida
O segundo tempo começou bem diferente do primeiro e teve as duas equipes buscando o gol desde o minuto inicial, literalmente. Isso porque o Brasil precisou de apenas 40 segundos para abrir o placar.
A jogada começou com Daniel, que cruzou da direita buscando Givigi. O zagueiro Yuri Bigode tentou afastar e deu uma assistência para Guty, que finalizou livre, da marca do pênalti, no ângulo direito de Marcos para marcar o primeiro gol da partida.
A resposta do Bagé veio no lance seguinte. Nicolas recebeu na direita e finalizou firme no canto esquerdo de Jackson, que deu rebote. Na sobra, Michel tentou a finalização, mas mandou para fora.
O Jalde-Negro seguiu pressionando e chegou ao empate aos quatro minutos. Em cobrança de escanteio, Gustavo Nogy cruzou fechado na primeira trave e encontrou Michel, que cabeceou firme para igualar o marcador.
Depois dos gols, a partida voltou ao cenário da etapa inicial, com poucas oportunidades de gol. O Xavante seguiu com maior posse, enquanto o Jalde-Negro apostou em transições rápidas e bolas paradas.
O Bagé foi quem teve a única chance de ampliar. Aos 48, Rafinha ganhou da marcação, invadiu a área e finalizou cruzado, no canto direito de Jackson. O goleiro se esticou e conseguiu evitar o gol da virada e garantir o 1 a 1.
Copa FGF (4ª rodada) — 4/6/2026
Bagé (1)
Marcos; Yander (Solivan, 20'/2ºT), Yuri, Diego Rocha e Gustavo Nogy (Kauan, 35'/2ºT); Jalison, Gabriel Chaves e Johann (Gustavo Linhares, 1'/2ºT) (Rafinha, 12'/2ºT); Fernando (Cavani, 1'/2ºT), Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.
Brasil (1)
Jackson; Saulo, T. Henrique e Zamora; Daniel (Adriano Ferraz, 30'/2ºT), Venício, Gelatti (Thobias, 14'/2ºT), Guty, Givigi (Germano, 30'/2ºT) e Streit; Guty e Robinho (Yuri, 1'/2ºT). Técnico: Laécio Aquino.
GOL: Guty (BRA); Michel (BG).
CARTÃO VERMELHO:
ARBITRAGEM: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo auxiliado por Michael Stanislau e Daniel Gomes Fraga.
LOCAL: Estádio Pedra Moura, em Bagé.
Próximo jogo do Brasil
- Domingo, 7/6 — 15h
- Azuriz x Brasil
- Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco-PR — Série D (10ª rodada)
Próximo jogo do Bagé
- Quarta-feira, 10/6 — 20h
- Bagé x Guarany
- Estádio Pedra Moura, em Bagé — Copa FGF (5ª rodada)
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