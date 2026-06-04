Antes de decisão na Série D, Brasil de Pelotas fica no empate com o Bagé pela Copa FGF

Equipes estão na zona de classificação do Grupo B. Káren Rodrigues / Acesso Imagens

Brasil de Pelotas e Bagé empataram em 1 a 1 no Pedra Moura, pela quarta rodada da Copa FGF. Em um jogo de poucas oportunidades, Guty abriu o placar para o Xavante nos primeiros segundos da etapa final, mas Michel, três minutos depois, igualou o marcador.

Com o empate, o já classificado Brasil chega aos 10 pontos e encaminha a liderança do Grupo B, o que dá vantagem de decidir a semifinal no Bento Freitas. O vice-líder segue sendo o próprio Bagé, com cinco pontos, seguido do Farroupilha, com três, e do lanterna Guarany, com dois.

Na penúltima rodada, marcada para a próxima quarta-feira (10), dois clássicos movimentam o Grupo B. Brasil e Farroupilha fazem o Bra-Far no Bento Freitas, enquanto Bagé e Guarany disputam o Ba-Gua no Pedra Moura.

Antes disso, o Rubro-Negro vira a chave e foca na decisão que tem pela Série D, no domingo (7), quando vai ao Paraná enfrentar o Azuriz, pela última rodada da primeira fase. Fora do G-4, o Xavante precisa pontuar e torcer por tropeços de São José e São Joseense para avançar.

Time alternativo

Em sua primeira escalação na Copa FGF, Laécio Aquino repetiu a formatação com três zagueiros, mas mandou a campo um time alternativo, guardando suas forças para o confronto de domingo (7), contra o Azuriz, pela última rodada da Série D. Suspensos no campeonato nacional, Venício e Streit começaram nos 11 iniciais.

Outro titular que esteve em campo na partida foi o zagueiro Zamora. Isso porque era o único à disposição para fechar o trio defensivo, já que Tony Lucas segue no departamento médico. No gol, destaque para Jackson, que retornou aos gramados após quase dois anos afastado por lesão.

O jogo

Primeiro tempo morno

O primeiro tempo foi morno, com poucas oportunidades para ambos os lados. O Brasil foi quem teve a posse e as melhores chances, enquanto o Bagé apostou nos contra-ataques.

A primeira chegada foi do Xavante. Aos 7, Daniel tentou inverter da direita para a esquerda, a bola bateu na zaga do Bagé e encontrou Givigi. O camisa 10 recebeu livre dentro da área e finalizou do lado esquerdo do gol.

Aos 33, o Brasil subiu a marcação e Givigi conseguiu desarmar o zagueiro Yuri. A bola sobrou para Streit, dentro da área, que tentou a finalização mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

A única grande oportunidade do Jalde-Negro veio no minuto seguinte, aos 34. Michel puxou o contra-ataque e mesmo sozinho encarou a defesa do Brasil. O centroavante ganhou na velocidade do trio de zaga, invadiu a área e finalizou cruzado, mas Jackson conseguiu fazer a defesa e evitar o gol.

Aos 37, foi o Xavante quem teve uma boa oportunidade no contra-ataque. Guty recebeu no circulo central, conduziu pelo meio e acionou Daniel, na direita. De primeira, o atacante finalizou cruzado nas mãos de Marcos, que se atrapalhou e soltou a bola. Na sobra, Robinho tentou marcar, mas a zaga conseguiu afastar antes da finalização.

Gol relâmpago e resposta rápida

O segundo tempo começou bem diferente do primeiro e teve as duas equipes buscando o gol desde o minuto inicial, literalmente. Isso porque o Brasil precisou de apenas 40 segundos para abrir o placar.

A jogada começou com Daniel, que cruzou da direita buscando Givigi. O zagueiro Yuri Bigode tentou afastar e deu uma assistência para Guty, que finalizou livre, da marca do pênalti, no ângulo direito de Marcos para marcar o primeiro gol da partida.

A resposta do Bagé veio no lance seguinte. Nicolas recebeu na direita e finalizou firme no canto esquerdo de Jackson, que deu rebote. Na sobra, Michel tentou a finalização, mas mandou para fora.

O Jalde-Negro seguiu pressionando e chegou ao empate aos quatro minutos. Em cobrança de escanteio, Gustavo Nogy cruzou fechado na primeira trave e encontrou Michel, que cabeceou firme para igualar o marcador.

Depois dos gols, a partida voltou ao cenário da etapa inicial, com poucas oportunidades de gol. O Xavante seguiu com maior posse, enquanto o Jalde-Negro apostou em transições rápidas e bolas paradas.

O Bagé foi quem teve a única chance de ampliar. Aos 48, Rafinha ganhou da marcação, invadiu a área e finalizou cruzado, no canto direito de Jackson. O goleiro se esticou e conseguiu evitar o gol da virada e garantir o 1 a 1.

Copa FGF (4ª rodada) — 4/6/2026

Bagé (1)

Marcos; Yander (Solivan, 20'/2ºT), Yuri, Diego Rocha e Gustavo Nogy (Kauan, 35'/2ºT); Jalison, Gabriel Chaves e Johann (Gustavo Linhares, 1'/2ºT) (Rafinha, 12'/2ºT); Fernando (Cavani, 1'/2ºT), Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.

Brasil (1)

Jackson; Saulo, T. Henrique e Zamora; Daniel (Adriano Ferraz, 30'/2ºT), Venício, Gelatti (Thobias, 14'/2ºT), Guty, Givigi (Germano, 30'/2ºT) e Streit; Guty e Robinho (Yuri, 1'/2ºT). Técnico: Laécio Aquino.

GOL: Guty (BRA); Michel (BG).

CARTÃO VERMELHO:

ARBITRAGEM: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo auxiliado por Michael Stanislau e Daniel Gomes Fraga.

LOCAL: Estádio Pedra Moura, em Bagé.

Próximo jogo do Brasil

Domingo, 7/6 — 15h

Azuriz x Brasil

Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco-PR — Série D (10ª rodada)

Próximo jogo do Bagé

Quarta-feira, 10/6 — 20h

Bagé x Guarany

Estádio Pedra Moura, em Bagé — Copa FGF (5ª rodada)