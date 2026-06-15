Adversário da Espanha na estreia da Copa do Mundo, Cabo Verde tem clube inspirado em time gaúcho

Fundado em 1992, o Unidos do Norte disputa a primeira divisão do Campeonato de Santiago do Sul. Divulgação / Unidos do Norte

Pela primeira vez na Copa do Mundo, Cabo Verde faz sua estreia no Mundial nesta segunda-feira (15), às 13h, diante da Espanha. Longe do favoritismo ao título, o país africano chama a atenção dos gaúchos por uma ligação entre um de seus clubes e o Rio Grande do Sul. O Unidos do Norte, da cidade da Praia, capital do país, possui um escudo inspirado no do Esporte Clube Pelotas.

O distintivo do clube traz as letras "UDN" no mesmo formato do símbolo do Pelotas, com fundo azul e detalhes dourados. No uniforme, porém, o amarelo não aparece: a camisa principal é azul com detalhes brancos, enquanto o segundo uniforme é totalmente branco.

Fundado em 1992, o Unidos do Norte disputa a primeira divisão do Campeonato de Santiago do Sul, uma das ligas regionais do futebol cabo-verdiano. Na temporada 2025/2026, após 21 jogos, a equipe é a lanterna do campeonato e soma duas vitórias, três empates e 16 derrotas.

Escudos dos dois times. Montagem de fotos / Divulgação

Assim como a maioria dos times do país, o UDN manda seus jogos no Estádio da Várzea, administrado pelo governo e localizado na capital.

Em entrevista ao portal Arquivo Lobão, em 2022, o ex-presidente Nelo Furtado revelou que a inspiração no Pelotas surgiu por acaso, quando o clube buscava um escudo que se destacasse.

— Queríamos um símbolo bem diferente dos outros clubes do nosso campeonato, o mais lindo possível. Então fomos à internet e logo quando encontramos o logo do ‘Lobão’, decidimos que era exatamente o que procurávamos para o Unidos do Norte — contou Nelo.

Com o tempo, os dirigentes e torcedores da equipe passaram a conhecer melhor o Pelotas e a se identificar com sua história.

— No momento em que escolhemos o escudo do clube não conhecíamos o Pelotas, mas depois sim. Hoje conheço bem o Pelotas e espero ter a oportunidade de conhecer ainda mais. E quando vi, achei a história inspiradora e espero inspirar a minha equipe a fazer história também. Gostei muito do mascote do Pelotas — afirmou o ex-presidente, que também elogiou a torcida áureo-cerúlea:

— Pelos vídeos na internet, achei a torcida do Pelotas um espetáculo, uma torcida apaixonada pelo seu time.

Com cerca de 525 mil habitantes — população pouco maior que a de Caxias do Sul —, Cabo Verde, estreante no mundial, é o segundo país com menor população a disputar uma Copa do Mundo, atrás apenas da Islândia. A classificação histórica veio após uma vitória por 3 a 0 sobre Eswatini, resultado que garantiu a liderança do Grupo D das Eliminatórias Africanas.

No Grupo H, Cabo Verde também enfrenta o Uruguai, no domingo (21), às 19h, e a Arábia Saudita, no dia 26, no encerramento da primeira fase.



