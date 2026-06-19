A história da Seleção anotada à mão: o ritual que une a família Schlee e a camisa canarinho

Escalações e expectativas antes do apito inicial e análises após cada partida continuam sendo registradas. Reprodução / RBS TV

A cada quatro anos, um ritual se repete em uma residência em Pelotas, no sul do Estado. Caderno aberto, caneta na mão e os olhos fixos na televisão. Desde a Copa do Mundo de 1950, a família Schlee documenta, detalhe por detalhe, a trajetória do principal torneio de futebol do planeta.

O hábito, que começou como uma paixão de torcedor, se confunde com a própria história da Seleção Brasileira. O patriarca da família, o escritor, jornalista e desenhista pelotense Aldyr Garcia Schlee, falecido em 2018, foi o criador da histórica camisa canarinho.

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Em 2026, a tradição é mantida pelo filho, Aldyr Rosenthal Schlee. Em casa, ele segue preenchendo as páginas que antes dividia com o pai. Escalações, resultados, expectativas antes do apito inicial e análises após cada partida continuam sendo registrados à mão.

— É uma coisa muito bacana que eu herdei dele e procuro manter. Em Copa do Mundo a gente sempre parava para acompanhar os jogos. Se ele estivesse vivo, estaria comigo agora preenchendo esses caderninhos. Eu aprendi a fazer isso com ele e, em 2026, sigo acompanhando partida por partida — conta Rosenthal.

O trauma de 1950 e as quatro cores da bandeira

A origem da coleção de anotações coincide com uma das maiores marcas da história do futebol brasileiro. Em 1950, o Brasil perdeu o título mundial para o Uruguai no Maracanã. Além do impacto esportivo, a derrota também decretou o fim do uniforme utilizado até então.

Memórias da família guardam os traços originais que formularam o atual manto do Brasil. Reprodução / RBS TV

Na época, a avaliação era de que a camiseta branca com gola azul não representava adequadamente o país. Para criar uma nova identidade visual, o jornal Correio da Manhã, com apoio da então Confederação Brasileira de Desportos (CBD), lançou em 1953 um concurso nacional para escolher o novo uniforme da Seleção.

O regulamento determinava que o desenho deveria utilizar obrigatoriamente as quatro cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco.

Aos 19 anos, Aldyr Garcia Schlee venceu cerca de 300 concorrentes. Sua proposta — camisa amarela com detalhes verdes, calção azul e meias brancas — passou a vestir a Seleção a partir de 1954 e ficou eternizada nas conquistas mundiais que vieram depois.

Uniforme desenhado por Schlee passou a vestir a Seleção a partir de 1954. Reprodução / RBS TV

— Ela é mais representativa do Brasil do que a própria bandeira nacional. E ganhou uma dimensão fantástica não apenas pelo desenho, mas porque foi vestida por gerações de grandes jogadores e associada às conquistas da Seleção — avalia Rosenthal.

Expectativa para a Copa

Em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026, o preenchimento dos cadernos segue acompanhado de preocupação e esperança. Após uma estreia marcada por críticas ao desempenho da equipe brasileira, Rosenthal observa a evolução do futebol mundial e mantém a tradição iniciada pelo pai há mais de sete décadas.

Mesmo diante das incertezas, a camisa criada por Aldyr continua sendo símbolo de identidade e confiança para quem acompanha a Seleção desde a infância.

— A nossa amarelinha está meio desbotada, como o nosso futebol, mas a expectativa é que a gente consiga dar a volta por cima — projeta Rosenthal, pronto para registrar mais um capítulo da história da Seleção Brasileira.

