Esportes

Copa do Mundo
Notícia

A história da Seleção anotada à mão: o ritual que une a família Schlee e a camisa canarinho

Desde a Copa de 1950, pelotenses registram cada Mundial em cadernos; tradição começou com Aldyr Garcia Schlee, criador do uniforme amarelo do Brasil

Renan Santos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS