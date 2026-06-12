Brasil de Pelotas tem a segunda maior invencibilidade da história da Copa FGF

Campeão invicto da Copa FGF em 2025, o Brasil de Pelotas repetiu a dose na atual edição e não perdeu na primeira fase, chegando a 19 partidas de invencibilidade. Com a segunda maior marca da competição, o Xavante está a apenas quatro jogos de igualar o São Luiz, que ficou 23 partidas sem perder durante as campanhas dos títulos de 2022 e 2023.
A última derrota do Brasil na Copa FGF aconteceu em 24 de agosto de 2014. Na ocasião, o Xavante perdeu para o Pelotas por 1 a 0, na Boca do Lobo, quando foi eliminado na segunda fase da edição que homenageou Fernandão, ídolo do Inter.
Depois disso, o Brasil ficou mais de uma década longe da Copinha. Em 2022 até chegou a confirmar a participação, mas desistiu antes do começo.
Título inédito invicto
Em busca da vaga à Série D deste ano, o Xavante retornou à Copa FGF em 2025. Na primeira fase, o Rubro-Negro avançou na terceira colocação, com três vitórias e quatro empates. Na repescagem, superou o Juventude em ambas partidas.
Depois, na semifinal, o time comandado por Gilson Maciel eliminou o Gaúcho, nos pênaltis, após dois empates. Na decisão, o Xavante empatou com o Aimoré na ida e venceu por 2 a 0 na volta para confirmar o título invicto com seis vitórias e sete empates.
Edição atual
Neste ano, mesmo focando na Série D e atuando com uma equipe alternativa até a quarta rodada, o Xavante soma quatro vitórias e dois empates. A campanha garantiu a liderança do Grupo B, o que garante a vantagem de decidir a semifinal, diante do Santa Cruz, no Bento Freitas.
Somadas, as campanhas tem 10 vitórias e nove empates.
Retrospecto xavante na Copa FGF
- Brasil 0 x 0 Gaúcho (2025)
- Juventude 1 x 1 Brasil (2025)
- Brasil 9 x 0 São Gabriel (2025)
- Aimoré 1 x 2 Brasil (2025)
- Brasil 2 x 0 Inter (2025)
- Brasil 1 x 1 Pelotas (2025)
- Esportivo 1 x 1 Brasil (2025)
- Juventude 1 x 2 Brasil (2025)
- Brasil 2 x 1 Juventude (2025)
- Brasil 1 x 1 Gaúcho (2025)
- Gaúcho 0 x 0 Brasil (2025)
- Aimoré 1 x 1 Brasil (2025)
- Brasil 2 x 0 Aimoré (2025)
- Brasil 2 x 0 Guarany (2026)
- Farroupilha 0 x 1 Brasil (2026)
- Brasil 1 x 0 Bagé (2026)
- Bagé 1 x 1 Brasil (2026)
- Brasil 4 x 0 Farroupilha (2026)
- Guarany 3 x 3 Brasil (2026)
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