Torcida do Inter terá mil ingressos para final da Recopa Gaúcha; veja como comprar

Entrada visitante será pelo portão 8, na Av. Juscelino Kubitschek. Divulgação / SC Inter

A torcida colorada terá mil lugares no Bento Freitas para a final da Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas. A partida será disputada na quarta-feira (6), às 20h. Os ingressos estão sendo comercializados na bilheteria do estádio e no site, por R$ 120 (inteira).

O valor promocional é válido até às 23h59 de terça-feira (5). No dia da partida, o ingresso custará R$ 150 (inteira). A meia-entrada será disponibilizada exclusivamente nas bilheterias do estádio, abertas das 9h às 19h.

A entrada da torcida do Inter na Arquibancada Norte acontecerá pelo portão 8, na Avenida Juscelino Kubitschek, a partir das 18h. No dia da partida, também haverá uma bilheteria exclusiva para os colorados ao lado da entrada visitante.

Liberação do setor visitante

Para garantir a presença da torcida visitante, o Brasil precisou construir um muro na parte inferior da Arquibancada Norte, com o objetivo de separar fisicamente o espaço de um terreno vizinho nos fundos do estádio. A intervenção, que possibilitou a liberação do Corpo de Bombeiros, iniciou no dia 26 de abril e seguiu até a última quinta-feira (30).

Ingressos para a torcida xavante

Para a torcida mandante, no setor de Cadeira Cativa, a inteira antecipada custa R$ 150,00 e a meia-entrada R$ 75,00. No dia da partida, os valores sobem para R$ 180,00 e R$ 90,00, respectivamente.

No setor Social, os ingressos antecipados estão sendo comercializados por R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia). Já na quarta-feira, passam a R$ 150,00 e R$ 75,00. Os mesmos valores são praticados para a Arquibancada JK – Sul.

Sócios das modalidades Xavante do Povo e Sem Fronteiras têm direito à compra de um ingresso com 60% de desconto.



