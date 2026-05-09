Times da Zona Sul estreiam na Série Ouro

Riograndense e ABF se enfrentaram nas oitavas de final em 2025. Guilherme Krüger / ABF

A Série Ouro de futsal começa neste sábado (9), às 20h. Entre os oito confrontos simultâneos que marcam o primeiro dia de competição, dois envolvem equipes da Zona Sul.

A ATF | Sott Alimentos recebe o São José, no Ginásio do Sesi, em Pelotas. Já a ABF encara o Independente em São Lourenço do Sul, em um confronto sem a presença de público por conta de uma punição. Ambas as partidas são válidas pelo Grupo A, que ainda tem ACBF, AFA e Sercesa.

Pelo Grupo B, o Riograndense joga somente na terça-feira (12), quando recebe o Atlântico de Erechim, um dos favoritos ao título da competição. A partida acontece às 21h no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande, e tem ingressos sendo comercializados no site, por R$ 20.

Antes do confronto em Rio Grande ainda haverá uma partida festiva, às 19h30, com a presença de personalidades do futebol e futsal, como os ex-jogadores Daniel Carvalho e Choco.

Folga

Também no Grupo B, o Jaguarão folga na rodada e faz sua estreia somente no dia 16 de maio, quando recebe o Russo Preto, no Ginásio Ferrujão.

Série Ouro

As 22 equipes estão divididas em três grupos e se enfrentam em turno e returno, com os cinco melhores das chaves A e B e os seis primeiros da Chave C avançam ao mata-mata, realizado em jogos de ida e volta. Os dois piores colocados na classificação geral caem para a Série Prata de 2027.

Confira os grupos da Série Ouro

Grupo A

ABF (São Lourenço do Sul) ACBF (Carlos Barbosa) AFA (São Francisco de Assis) ATF | Sott Alimentos (Pelotas) Independente (Lavras do Sul) São José (Cachoeira do Sul) Sercesa (Carazinho)

Grupo B

Atlântico (Erechim) Ijuí Futsal Jaguarão Passo Fundo Riograndense (Rio Grande) Russo Preto (Não-Me-Toque) UFSM (Santa Maria)

Grupo C

AVF (Manoel Viana) Barcelona (Júlio de Castilhos) Campo Bom Cerro Largo Figueira (Tupanciretã) Peñarol/Lyon (Guaíba) SER Alvorada SER Santiago

Série Prata

A Série Prata também conta com representantes da Zona Sul. Entre 15 equipes, separadas em três grupos regionalizados, cinco são da região: AAG Futsal (Arroio Grande), Cerrito, SVC (Santa Vitória do Palmar), Paulista (Pelotas) e URF (Rio Grande).

A competição começa no dia 16 de maio e segue até 31 de outubro. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançando ao mata-mata, realizado em formato de ida e volta. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série Ouro de 2027.

Confira os grupos da Série Prata

Grupo A

Guarani de Frederico AERFS Real Alegrete SER Itacurubi/CMD Horizontina Futsal

Grupo B

URF Paulista AAG Futsal Cerrito Futsal SVC Futsal

Grupo C

Bela Vista Brochier Futsal Locomotiva AGE Futsal Lagoa



