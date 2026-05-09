Times da Zona Sul estreiam na Série Ouro

A Série Ouro de futsal começa neste sábado (9), às 20h. Entre os oito confrontos simultâneos que marcam o primeiro dia de competição, dois envolvem equipes da Zona Sul.
A ATF | Sott Alimentos recebe o São José, no Ginásio do Sesi, em Pelotas. Já a ABF encara o Independente em São Lourenço do Sul, em um confronto sem a presença de público por conta de uma punição. Ambas as partidas são válidas pelo Grupo A, que ainda tem ACBF, AFA e Sercesa.
Pelo Grupo B, o Riograndense joga somente na terça-feira (12), quando recebe o Atlântico de Erechim, um dos favoritos ao título da competição. A partida acontece às 21h no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande, e tem ingressos sendo comercializados no site, por R$ 20.
Antes do confronto em Rio Grande ainda haverá uma partida festiva, às 19h30, com a presença de personalidades do futebol e futsal, como os ex-jogadores Daniel Carvalho e Choco.
Folga
Também no Grupo B, o Jaguarão folga na rodada e faz sua estreia somente no dia 16 de maio, quando recebe o Russo Preto, no Ginásio Ferrujão.
Série Ouro
As 22 equipes estão divididas em três grupos e se enfrentam em turno e returno, com os cinco melhores das chaves A e B e os seis primeiros da Chave C avançam ao mata-mata, realizado em jogos de ida e volta. Os dois piores colocados na classificação geral caem para a Série Prata de 2027.
Confira os grupos da Série Ouro
Grupo A
- ABF (São Lourenço do Sul)
- ACBF (Carlos Barbosa)
- AFA (São Francisco de Assis)
- ATF | Sott Alimentos (Pelotas)
- Independente (Lavras do Sul)
- São José (Cachoeira do Sul)
- Sercesa (Carazinho)
Grupo B
- Atlântico (Erechim)
- Ijuí Futsal
- Jaguarão
- Passo Fundo
- Riograndense (Rio Grande)
- Russo Preto (Não-Me-Toque)
- UFSM (Santa Maria)
Grupo C
- AVF (Manoel Viana)
- Barcelona (Júlio de Castilhos)
- Campo Bom
- Cerro Largo
- Figueira (Tupanciretã)
- Peñarol/Lyon (Guaíba)
- SER Alvorada
- SER Santiago
Série Prata
A Série Prata também conta com representantes da Zona Sul. Entre 15 equipes, separadas em três grupos regionalizados, cinco são da região: AAG Futsal (Arroio Grande), Cerrito, SVC (Santa Vitória do Palmar), Paulista (Pelotas) e URF (Rio Grande).
A competição começa no dia 16 de maio e segue até 31 de outubro. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançando ao mata-mata, realizado em formato de ida e volta. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série Ouro de 2027.
Confira os grupos da Série Prata
Grupo A
- Guarani de Frederico
- AERFS
- Real Alegrete
- SER Itacurubi/CMD
- Horizontina Futsal
Grupo B
- URF
- Paulista
- AAG Futsal
- Cerrito Futsal
- SVC Futsal
Grupo C
- Bela Vista
- Brochier Futsal
- Locomotiva
- AGE Futsal
- Lagoa
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