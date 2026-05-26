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“Temos que pensar grande”: novo técnico do Brasil de Pelotas projeta estreia em decisão contra o Blumenau pela Série D

Laécio Aquino foi anunciado na noite desta terça-feira (26)

Daniel Costa

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