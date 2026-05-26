“Temos que pensar grande”: novo técnico do Brasil de Pelotas projeta estreia em decisão contra o Blumenau pela Série D

Profissional estava no Camboriú e já teve passagem pelo União Suzano. União Suzano / Divulgação

O novo técnico do Brasil de Pelotas já estará no Bento Freitas na quarta-feira (27) à noite, quando a equipe enfrenta o Bagé, pela terceira rodada da Copa FGF. Apesar disso, a estreia na casamata vai ficar para o domingo (31), na decisão diante do Blumenau pela Série D, jogo que pode encaminhar a classificação do Rubro-Negro à segunda fase.

— Chegar o mais rápido possível para tentar implantar algumas coisas. Sei que tá muito em cima, mas dá para imaginar algumas coisas que pode ser viável para ajudar a gente nesse jogo do fim de semana e o mais rápido possível colocar na cabeça dos atletas que é uma final. Vamos buscar respeitar a equipe do Blumenau, que já tá classificada, mas temos que pensar grande, pensar primeiramente nessa classificação e depois já pensar em acesso — afirmou o novo comandante.

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Atual quarto colocado do Grupo A16 da Série D, com nove pontos, o Brasil vive um jejum de cinco jogos sem vencer no torneio nacional, o que motivou a demissão de Gilson Maciel. Já na Copa FGF, o Xavante é o líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento após duas rodadas.

Modelo de jogo

Laécio Aquino se diz ser um técnico com um modelo de jogo "adaptável" ao grupo de jogadores que tem à disposição. Conforme ele, o esquema 3-5-2 é seu preferencial, mas varia com o 4-4-2 e 4-3-3.

Com Gilson Maciel, o Xavante atuava com o esquema 4-1-4-1, variando com um 4-2-3-1.



