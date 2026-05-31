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Técnico vê Brasil de Pelotas superior ao Blumenau e aponta para falta confiança: “Só nós vamos mudar isso”

Xavante perdeu por 2 a 1 e pode deixar o G-4 da Série D

Daniel Costa

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