Técnico do Brasil de Pelotas valoriza desempenho contra o Inter: “Jogamos de igual para igual"

Gilson Maciel disse estar frustrado com a derrota nos acréscimos. Daniel Costa / Grupo RBS

Vencendo por 1 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo, o Brasil de Pelotas cedeu a virada para o Inter e deixou escapar o título da Recopa Gaúcha. Apesar da frustração do vice-campeonato, o técnico Gilson Maciel valorizou a atuação do Xavante e destacou a competitividade da equipe diante de um adversário da Série A.

— Eu levo um sentimento de que jogamos de igual para igual contra uma equipe de Série A brasileira. Olha o investimento do Internacional em relação ao nosso. A obrigação era do Inter. Eles vieram aqui valorizando [a competição], queriam o título também. Isso me deixa super otimista. Estou chateado demais, frustrado, porque estivemos tão perto de uma possibilidade de título, mas me deixa super feliz por ter esse nível de atuação contra uma equipe dessa grandeza — destacou em entrevista coletiva.

Leia Mais Brasil de Pelotas leva a virada nos acréscimos e perde a Recopa Gaúcha para o Inter

O técnico explicou a estratégia que buscou para neutralizar o Colorado. Conforme ele, a qualidade técnica individual dos jogadores do elenco do Inter foram os diferenciais da partida.

— A equipe do Internacional hoje tinha, acho que quatro ou cinco jogadores que há pouco tempo eram titulares. Borré e Alan Patrick, que é a grande referência técnica deles. Então a gente montou uma estratégia para neutralizar principalmente os lados, marcar o centro. Eu acho que a gente foi muito bem dentro daquela proposta — avaliou o técnico, que também destacou a atuação de seus jogadores:

— Esses tipos de jogos nesse nível dão casca, dão maturidade. Hoje Tony e Lula, para mim, anularam Alan Patrick e Borré. A gente saiu porque eles ganharam em duas bolas alçadas.

Chave virada

O Xavante não vai ter muito tempo para lamentar a derrota. O elenco se reapresenta já na quinta-feira (7), quando viajar para Itajaí, onde encara o Marcílio Dias, no sábado (9), pela Série D.

O Xavante é o atual quarto colocado do Grupo A16, com sete pontos, e vem de derrota para o próprio Marcílio Dias, por 1 a 0, no Bento Freitas. Apesar disso, Gilson Maciel acredita que, após o desempenho contra o Inter, o Rubro-Negro vai com outra moral para o confronto em Santa Cataria.

— O nosso campeonato é a Série D. Não tem nenhuma equipe na Série D com essa qualidade que nós jogamos hoje contra o Internacional. Eu falei para eles que se nós mantivermos esse nível de atuação e concentração, o futuro lá na frente nos reserva coisas boas — disse.