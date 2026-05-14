Técnico do Brasil de Pelotas elogia atuação de reservas e cria clima de decisão para o confronto contra o São José 

Gilson Maciel concedeu entrevista coletiva após a partida. Daniel Costa / Grupo RBS

Após quatro jogos sem vencer, o Brasil de Pelotas reencontrou o caminho das vitórias nesta quarta-feira (13). Com uma equipe alternativa, o Xavante superou o Guarany de Bagé por 2 a 0, no Bento Freitas, pela estreia na Copa FGF, e ganhou confiança para a “final” contra o São José, domingo (17), pela Série D.

Com Júlio Simas e Robinho como únicos titulares entre os onze iniciais, Gilson Maciel aproveitou a Copa FGF para observar atletas com pouca minutagem. E alguns deles corresponderam da melhor forma. Guty abriu o placar com um chute de fora da área, enquanto Morbeck marcou o segundo gol de cabeça.

— A gente colocou um time alternativo, jogadores que não vinham jogando. E nós temos no grupo um jogador que é o melhor chutador, e hoje eu ainda falei para ele que é o Guty. Ele tem uma finalização muito boa nos treinamentos. Ainda falei para ele hoje que ele tinha que chutar, que tinha que ser fominha. Eu ainda mexi com ele: “na minha época eu jogava, eu era cego, surdo e mudo, não passava para ninguém, eu chutava”. E eu fico feliz por ele — comentou Gilson Maciel em entrevista coletiva.

Além de Guty, o técnico valorizou a atuação de jogadores que aproveitaram a oportunidade:

— A gente precisava ver o Guty, o Morbeck desde o início. A gente precisava ver o Robinho, esse Robinho que jogou hoje [quarta] é o Robinho que a gente sabia que podia render, é um jogador de muita qualidade. O próprio Masson é um jogador que chegou na fumaça e entrou. Hoje eu tentei colocar ele dentro da sua posição e foi um jogador importante. Quem ganha é o grupo, porque a gente vê durante os jogos e vê opções que a gente pode ter para as próximas partidas — destacou.

O comandante xavante também ressaltou que o bom desempenho aumenta a disputa por espaço no elenco e pode gerar mudanças para o duelo decisivo diante do São José:

— Isso é um bom problema. A qualidade, o nível que nós tivemos de atuação, nos coloca a pensar, a montar a melhor estratégia para domingo, que será uma grande final frente ao São José.

Clima de decisão

Passada a estreia na Copa FGF, o Xavante vira a chave para a Série D. No domingo (17), às 16h, o Brasil recebe o São José, no Bento Freitas, em confronto direto pelo G-4 do Grupo A16. O Xavante ocupa atualmente a quarta colocação, com cinco pontos, na frente do adversário gaúcho.