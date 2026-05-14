Esportes

"Final"
Notícia

Técnico do Brasil de Pelotas elogia atuação de reservas e cria clima de decisão para o confronto contra o São José 

Xavante venceu o Guarany de Bagé, por 2 a 0, na estreia da Copa FGF; Próximo jogo vale o G-4 da Série D

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS