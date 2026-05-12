Seleção gaúcha tem quatro atletas do Remar Para o Futuro na Copa Feminina 8+

Remadoras vão para um período de treinamento, na sexta-feira, em Porto Alegre. Reprodução / Remar Para o Futuro

O Rio Grande do Sul será um dos oito estados que vão disputar a 1ª Copa Feminina de Remo 8+, entre os dias 22 e 24 de maio, em São Paulo. Entre as nove integrantes da seleção gaúcha, que tem oito remadoras e uma timoneira, estão quatro atletas do Remar Para o Futuro, de Pelotas.

Brenda Madruga, Evelen Cardoso, Nadine Marichal e Nathalia Colella estarão no barco gaúcho ao lado de Barbara Deuschle e Lauren Aquino, do Grêmio Náutico União, Isadora Greve, do Guaíba Porto Alegre, e Manuela Marsilli, do Team Beach Sprint. A timoneira será Ana Kist, também do GNU.

— Fico muito feliz porque a gente tem diversas gerações representadas pelas quatro atletas. A Evelen é a primeira geração do Remar para o Futuro. A Brenda é da terceira geração, a Nadine tem chegado agora, ela vem de Porto Alegre para estudar aqui na UFPel e está integrando o Remar para o Futuro nesse ano. E por óbvio a gente tem a Nathalia também, que é uma jovem talento, que tem se desenvolvido no Remar para o Futuro, que entrou faz pouco tempo no projeto e já tem engalgado estágios bem altos de desempenho e de desenvolvimento esportivo — destaca o coordenador do Remar para o Futuro, Fabrício Boscolo.

Além das atletas, a delegação será composta por outras três profissionais: uma médica, uma fisioterapeuta e uma treinadora. Na coordenação está a remadora Manuela Marsilli.

Escolha das atletas e preparação

A treinadora da seleção gaúcha e diretora da Federação Gaúcha de Remo (Remosul), Verônica Diedrich, explica que o processo seletivo reuniu atletas de diferentes idades e clubes do Estado. As vagas foram definidas a partir de testes em remoergômetros, com avaliação dos melhores tempos nos dois mil metros.

— Foi muito legal, porque tiveram meninas de 14 anos e mulheres de 70 anos fazendo a prova. Então foi uma grande integração — relata.

A treinadora também ressaltou a importância da integração entre os clubes gaúchos na formação do barco.

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— São quatro clubes que estão dentro do barco. Tem o Centro Português, aqui com o Projeto Remar Para o Futuro, de Pelotas. Tem também o Grêmio Náutico União de Porto Alegre, o GNU, tem o Guaíba Porto Alegre, que chamamos de GPA, e o Team Beat Sprints, que é TBS, que também é de Porto Alegre — explica.

A preparação da equipe acontecerá na sede do GNU, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. O período de treinamentos começa na sexta-feira (15) e segue até o dia 20 de maio, quando a delegação embarca para São Paulo.

Expectativa de pódio

A expectativa da comissão técnica é de disputar as primeiras posições da competição. Para Verônica, o Rio Grande do Sul está entre os estados com maiores chances de alcançar o pódio.

— A expectativa é o pódio. A gente tem chance, eu vejo o pódio ficando entre os barcos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro — projeta.

Os três primeiros colocados receberão uma premiação em dinheiro, totalizando R$ 41 mil.

Campeão | R$ 18 mil a serem divididos pelas atletas que compõem a embarcação + R$ 5 mil para a Federação

| R$ 18 mil a serem divididos pelas atletas que compõem a embarcação + R$ 5 mil para a Federação Vice-campeão | R$ 9 mil a serem divididos pelas atletas que compõem a embarcação + R$ 3 mil para a Federação

| R$ 9 mil a serem divididos pelas atletas que compõem a embarcação + R$ 3 mil para a Federação Terceiro colocado | R$ 4,5 mil a serem divididos pelas atletas que compõem a embarcação + R$ 1,5 mil para a Federação

Além do trio, também participam da competição equipes do Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Custos

As federações não terão custos com as passagens e a hospedagens das atletas no evento. No entanto, a Remosul gastará aproximadamente R$ 16,5 mil. O valor inclui transporte, alimentação e hospedagem em Porto Alegre, no período de treinamentos, além do seguro de vida da delegação.

Para arrecadar o valor, a Remosul abriu uma vaquinha online, que pode ser acessada através do site.

Valorização do remo feminino

Diedrich destaca o simbolismo da primeira edição da competição para o fortalecimento da presença feminina no remo.

— Esse projeto, além de valorizar o remo feminino, valoriza a liderança feminina também. É um espaço que nunca se abriu no remo para a gente, então a gente está bem feliz com esse trabalho — disse a treinadora da seleção gaúcha.

O coordenador do Remar também ressalta o fator social do evento para o fomento do remo feminino.

— Ter um evento realizado por mulheres para mulheres tende a fortalecer a modalidade, dar visibilidade para o potencial feminino e mostrar que lugar de mulher é onde ela quer, tendo a possibilidade de conseguir a participação e o desempenho esportivo em alto nível — completa Boscolo.



