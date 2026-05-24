São Joseense x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir ao jogo pela Série D

Estádio Durival Brito, a Vila Capanema, será o palco da partida. Diego Vara / Agencia RBS

O Brasil de Pelotas enfrenta o São Josense nesta domingo (24), às 16h, pela oitava rodada da Série D. A partida acontece na Vila Capanema, em Curitiba.

Em busca de uma virada de chave na competição, o Xavante trata o jogo como uma decisão. Atualmente, o Rubro-Negro, que já foi vice-líder, não vence a quatro jogos e ocupa somente a quarta colocação, com oito pontos.

Em caso de vitória neste domingo, o Xavante pode ultrapassar o próprio São Joseense, que vem de derrota em casa para o Azuriz, por 1 a 0. Caso perca a partida, o Brasil pode encerrar a rodada até mesmo na lanterna.

Para a partida, o técnico Gilson Maciel deve repetir boa parte da equipe que empatou sem gols com o São José, na última rodada. Uma mudança certa está na zaga, que não terá Tony Lucas, suspenso. Para a posição, Zamora será o substituto.

Além da zaga, outro setor que pode ter mudanças é o meio-campo. De volta após cumprir suspensão automática, Simas retoma ao time titular. Além dele, Andrey, recuperado de lesão, também deve estar nos 11 iniciais, na vaga de Robinho.

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Prováveis escalações

Brasil: Edson; Tiago Baiano, Zamora, Lula e M. Streit; Simas, Venício, Masson, Guty e Andrey; Gabriel Morbeck. Técnico: Gilson Maciel.

São Joseense: Samuel; Raphael, Caio César, Thiel e Barbosa; Felipe, Julio e Mafra; Brito, Pedrinho e Mariotto. Técnico: Ageu Gonçalves.

Arbitragem

Gustavo Holanda Souza auxiliado por Bruno Fernando Aparecido Rohling, Diego Fortunato e Maykon Brito De Freitas.

Como acompanhar

O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da Metrópoles TV.



