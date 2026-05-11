Riograndense recebe o Atlântico em estreia pela Série Ouro

O Riograndense inicia sua trajetória na Série Ouro de futsal nesta terça-feira (12), às 21h, diante do Atlântico, de Erechim, na Arena Farydo Salomão, em Rio Grande.
Os ingressos para a partida estão à venda no site, com valores a partir de R$ 20. Antes da estreia, o público também poderá acompanhar uma disputa festiva, às 19h30min, com a presença de personalidades do futebol e do futsal, como os ex-jogadores Daniel Carvalho e Choco.
Riograndense abre temporada
O confronto contra o Atlântico será o primeiro compromisso oficial do Riograndense em 2026. A equipe comandada pelo técnico Max Carazzai treina desde 2 de fevereiro e realizou amistosos contra Cerrito e Arroio Grande (AAG).
O elenco mantém a base da última temporada e ganhou quatro reforços para 2026, entre eles os alas Rafael Pedroso e Buja, além do pivô Pablo Rosa. Entre as permanências mais celebradas pela torcida estão o goleiro Kaylan e o ala Marcinho.
A expectativa do clube é, ao menos, repetir a campanha de 2025, quando chegou às quartas de final da Série Ouro e acabou eliminado pela ACBF, campeã da competição.
— Esse ano a expectativa é melhor. Conseguimos manter a base do time e trazer quatro reforços pontuais. Apesar de cair no grupo da morte, a gente quer fazer uma boa campanha de novo e chegar entre os oito e, quem sabe, chegar entre os quatro — projeta o técnico Max Carazzai.
No Grupo B, o Riograndense terá pela frente, além do Atlântico, as equipes do Ijuí Futsal, Jaguarão, Passo Fundo, Russo Preto (Não-Me-Toque) e UFSM (Santa Maria).
Como chega o adversário
Apontado como um dos favoritos ao título da Série Ouro, o Atlântico chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Umuarama, em Erechim, pela Liga Nacional de Futsal. Após cinco rodadas da competição nacional, a equipe ocupa a quinta colocação, com 12 pontos.
O próximo compromisso do Atlântico pela LNF será na segunda-feira (18), contra o Minas, fora de casa. Por isso, a tendência é de que o time atue com força máxima diante do Guri Teimoso, fazendo apenas preservações pontuais.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.