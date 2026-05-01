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Quatro anos depois, caso Rai Duarte pode ter julgamento em julho

Justiça avalia conduta de 17 policiais militares envolvidos em agressões após jogo entre São José e Brasil de Pelotas, em 1º de maio de 2022; advogados de réus esperam absolvição

Daniel Costa

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