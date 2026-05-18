Pelotenses conquistam cinco medalhas em competição de Karatê em Santa Catarina

Lutadores voltaram para a Zona Sul com dois ouros, uma prata e um bronze. Reprodução / Arquivo pessoal

A Associação Shido-Kan, de Pelotas, voltou com cinco medalhas da 29ª edição da Taça Santa Catarina de Karatê, disputada no último sábado (16), em Blumenau, Santa Catarina. Pedro Oliveira conquistou o ouro em duas modalidades, enquanto Fernando Marques e Amy Pestano ficaram com a prata e Julien Barbosa com o bronze.

A competição reuniu cerca de 600 lutadores e foi organizada pela Federação Catarinense de Karatê em conjunto com a Associação Vasto Verde.

Leia Mais Ex-Inter, Walter deixa o Farroupilha dias após ser anunciado pelo clube

Leia Mais Em confronto de gaúchos, Brasil de Pelotas e São José empatam sem gols

A participação dos pelotenses na competição foi viabilizada pelo projeto Karatê do RS para o Mundo II, idealizado pelo atleta Fernando Marques. A iniciativa conta com financiamento do Governo do Estado, por meio do programa Pró-Esporte RS, além do patrocínio de empresas locais.



