Pelotense conquista medalha de prata e mantém liderança no ranking nacional de Karatê

O pelotense Fernando Marques, de 28 anos, conquistou a medalha de prata no Open Nacional de Mossoró/RN de Karatê, disputado no último sábado (23). A competição foi organizada pela Federação Norte-Riograndense de Karatê e reuniu cerca de 500 atletas de diferentes estados do país.
Com o resultado, o atleta da Associação Shido-Kan, que lutou na categoria Kumite adulto até 75kg, somou 45 pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), que rende uma vaga na seleção brasileira de 2027 ao melhor ranqueado.
Pai e professor do atleta, Ilton Marques destacou a evolução do competidor e o trabalho desenvolvido ao longo da temporada.
— Ele está em excelentes condições. Muito bem nos diversos aspectos que o alto rendimento exige. Estamos trabalhando muito buscando conquistas ainda maiores — projeta.
A participação do pelotense na competição foi viabilizada pelo projeto Karatê do RS para o Mundo II, idealizado pelo próprio Fernando Marques. A iniciativa conta com financiamento do Governo do Estado, por meio do programa Pró-Esporte RS, além do patrocínio de empresas locais.
