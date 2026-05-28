Primeiro centro esportivo comunitário do Rio Grande do Sul será em Pelotas; veja data da inauguração

A partir desta sexta-feira (29), os moradores do bairro Obelisco, em Pelotas, passarão a contar com um novo espaço voltado ao esporte, lazer e convivência. Construído com investimento de R$ 1,2 milhão por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Centro Esportivo e Comunitário Parque do Obelisco será o primeiro dos seis projetos contemplados no Rio Grande do Sul a ser entregue.

A cerimônia de inauguração da chamada Arena Brasil será realizada a partir das 10h. Há expectativa pela presença do ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro - a agenda, contudo, ainda não foi confirmada.

O centro esportivo está localizado em uma área de cerca de três mil metros quadrados entre as ruas Mário Lopes Mota e Joaquim Alves da Fonseca, onde antes havia um terreno baldio. A obra, realizada pela empresa catarinense Rapachi Empreendimentos Esportivos, iniciou em outubro de 2025 e foi concluída na última semana com a instalação do sistema de iluminação.

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O espaço conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, jardins e áreas de convivência. A estrutura, que conta com iluminação de LED, também inclui um parque infantil e equipamentos esportivos e recreativos.

Pelotas integra um grupo de 239 municípios brasileiros contemplados pelo programa federal, que prevê investimento total de R$ 360 milhões do Orçamento Geral da União para implantação de 240 estruturas esportivas comunitárias em todo o país. A entrega da primeira Arena Brasil aconteceu em setembro de 2025, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Espaço conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, jardins e áreas de convivência. Divulgação / Governo federal

No Rio Grande do Sul, também foram contemplados com centros esportivos comunitários os municípios de Camaquã, Canoas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul e Viamão. O espaço pelotense será o primeiro do Estado, já que os demais ainda estão em fase de licitação e construção.

O projeto de Pelotas foi encaminhado pelo município em 2023 e selecionado pelo governo federal em junho do ano passado.



