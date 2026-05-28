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No bairro Obelisco
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Primeiro centro esportivo comunitário do Rio Grande do Sul será em Pelotas; veja data da inauguração

Espaço teve investimento de R$ 1,2 milhão e conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, jardins e áreas de convivência

Daniel Costa

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