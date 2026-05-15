Pelotas e Rio Grande recebem estreias de times da Zona Sul na Série Prata

URF recebe o Cerrito, na Arena Farydo Salomão. Divulgação / URF

A Série Prata de futsal começa neste sábado (16), às 20h. Entre os confrontos que marcam o primeiro dia de competição, dois envolvem equipes da Zona Sul.

A URF, de Rio Grande, recebe o Cerrito, na Arena Farydo Salomão. Os ingressos para a partida estão sendo comercializados antecipadamente por R$ 10.

Ao mesmo tempo, em Pelotas, o Paulista estreia em casa diante da AAG, de Arroio Grande. As entradas são vendidas antecipadamente por R$ 10 e no momento do evento por R$ 15.

O quarteto está no Grupo B da competição, que também tem o SVC, de Santa Vitória do Palmar e Chuí, equipe que folgou na rodada inicial.

Série Prata

Além do quinteto da Zona Sul, a Série Prata conta com outras 10 equipes, que são separadas em três grupos regionalizados. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançando ao mata-mata, realizado em formato de ida e volta. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série Ouro de 2027.

Confira os grupos da Série Prata

Grupo A

Guarani de Frederico AERFS Real Alegrete SER Itacurubi/CMD Horizontina Futsal

Grupo B

URF Paulista AAG Futsal Cerrito Futsal SVC Futsal

Grupo C

Bela Vista Brochier Futsal Locomotiva AGE Futsal Lagoa



