Pelotas e Rio Grande recebem estreias de times da Zona Sul na Série Prata

A Série Prata de futsal começa neste sábado (16), às 20h. Entre os confrontos que marcam o primeiro dia de competição, dois envolvem equipes da Zona Sul.
A URF, de Rio Grande, recebe o Cerrito, na Arena Farydo Salomão. Os ingressos para a partida estão sendo comercializados antecipadamente por R$ 10.
Ao mesmo tempo, em Pelotas, o Paulista estreia em casa diante da AAG, de Arroio Grande. As entradas são vendidas antecipadamente por R$ 10 e no momento do evento por R$ 15.
O quarteto está no Grupo B da competição, que também tem o SVC, de Santa Vitória do Palmar e Chuí, equipe que folgou na rodada inicial.
Série Prata
Além do quinteto da Zona Sul, a Série Prata conta com outras 10 equipes, que são separadas em três grupos regionalizados. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançando ao mata-mata, realizado em formato de ida e volta. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série Ouro de 2027.
Confira os grupos da Série Prata
Grupo A
- Guarani de Frederico
- AERFS
- Real Alegrete
- SER Itacurubi/CMD
- Horizontina Futsal
Grupo B
- URF
- Paulista
- AAG Futsal
- Cerrito Futsal
- SVC Futsal
Grupo C
- Bela Vista
- Brochier Futsal
- Locomotiva
- AGE Futsal
- Lagoa
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