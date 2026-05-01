“O futebol ficou em segundo plano”: Rai Duarte tenta reconstruir a vida enquanto aguarda julgamento dos seus agressores

Rai em foto de junho de 2024, quando prestou depoimento. André Ávila / Agencia RBS

Há quatro anos, em um domingo, dia 1º de maio de 2022, a vida e a paixão de Rai Duarte pelo futebol mudaram completamente. Ele e outros 11 torcedores do Brasil de Pelotas foram, conforme denúncia do Ministério Público, agredidos por policiais militares após a partida entre o Xavante e o São José, no Estádio Passo D'Areia, pela Série C de 2022.

Rai sofreu lesões graves, incluindo hemorragia interna e ruptura de artéria, que o levaram a mais de 14 cirurgias, 47 dias em coma e 116 dias de internação hospitalar. O caso ainda não foi julgado. Há uma possibilidade de ocorrer em julho.

Leia Mais MP denuncia à Justiça Militar 17 policiais por tortura contra torcedores do Brasil de Pelotas

A lembrança daquele dia ainda está fresca na mente de Rai Duarte, que hoje está com 37 anos.

— A gente sempre se preparava antes para ir ao jogo. Pegou, arrumou as coisas, pegou as bandeiras, arrumou a roupa, deixou tudo preparado pra, na madrugada, sair pra viajar — recorda.

O que deveria ser mais uma viagem comum para acompanhar o Xavante, algo que fazia constantemente, transformou-se em meses de internação e uma luta pela sobrevivência.

Ele relatou que, após a partida, foi retirado do ônibus por três policiais, sem qualquer justificativa. E que, a partir daí, passou a ser agredido com tapas e chutes. Em seguida, foi levado para uma sala onde estavam outros 11 torcedores do Brasil, que haviam sido detidos por envolvimento em um confronto com a torcida do time da Capital, situação da qual não participou.

Depois, conforme o relato, foi conduzido a uma outra sala sem iluminação. No local, teve a cabeça batida repetidamente contra a parede e foi novamente agredido.

Quatro anos depois, a rotina já não é a mesma. Há pouco menos de um ano, Rai conseguiu retomar o trabalho como agente comunitário de saúde, mas ainda convive com limitações físicas e com as marcas no corpo.

— Voltei a trabalhar, graças a Deus, mas não posso fazer exercícios físicos muito fortes, não posso fazer muita força.

As marcas deixadas pelas agressões seguem presentes na vida de Rai. Agora, ele se prepara para um último procedimento.

— Eu preciso emagrecer 10 quilos, então eu tô fazendo esteira e escada, porque agora eu volto (ao médico) em agosto e tenho que estar mais magro pra conseguir fazer a cirurgia plástica (na barriga) — conta o agente comunitário que, apesar de não sentir dores, convive com cicatrizes na barriga.

Ligação com o

futebol foi perdida

Se o corpo ainda carrega as marcas, a relação com o futebol, que antes era a vida de Rai, também mudou profundamente. Sócio do Brasil por mais de duas décadas, ele frequentava todos os jogos em casa e viajava pelo país acompanhando o time. No entanto, hoje esse cenário é bem diferente.

— O futebol ficou em segundo plano. Antes era prioridade, hoje já não é mais — revela.

Desde o episódio, Rai foi a apenas duas partidas de futebol, ambas no Bento Freitas, sendo a última no Gauchão de 2025, diante do Avenida.

A vontade de ir ao estádio é grande, mas o receio é maior. Ele conta que, mesmo quando tentou voltar, não se sentiu confortável.

— Vontade de ir (ao estádio) eu tenho, mas tenho receio — conta.

Hoje, os jogos são acompanhados de longe, pela televisão ou pela internet. Foi assim que viu, no último sábado (25), a partida do Brasil pela Série D, diante do São José, no Estádio Passo D'Areia.

A partida, que remonta o cenário do episódio de 2022, foi marcada por diversas lembranças:

— Talvez pela TV não tenha mostrado tanto quanto se eu estivesse lá. Mas, se um dia eu voltar (para assistir a um jogo), é um lugar que eu não pretendo ir — aponta.

Foco na família

A vida fora do futebol passou a ganhar novos significados. Pai de duas crianças pequenas, Rai encontra na família a principal motivação para seguir em frente.

— A minha maior força foi o fato do meu filho estar prestes a nascer e a minha mãe, que esteve todos os dias comigo no hospital — relembra.

Hoje, além do filho, que nasceu em novembro de 2022, seis meses depois do episódio, ele também tem uma outra filha, que completará dois anos no próximo mês.

— Meus planos são fazer essa última cirurgia para ficar 100% e criar meus filhos — conta.

Leia Mais Investigação quebra sigilo de celulares de policiais suspeitos de agredir torcedor do Brasil-Pel

Busca por justiça

Enquanto tenta reconstruir a vida, Rai Duarte segue acompanhando o andamento do processo judicial que apura a responsabilidade dos policiais militares envolvidos nas agressões, que tramita na Primeira Auditoria de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça Militar (TJM-RS).

O processo aguarda apenas a manifestação final de um dos acusados para ser finalizado e ir a julgamento. Um despacho de 24 de abril da juíza Karina Dibi Kruel do Nascimento determinou o prazo de cinco dias úteis para que esse réu apresente sua defesa final. O período se encerra na próxima segunda-feira (4).

Após essa etapa, o processo estará pronto para decisão judicial.

— Espero ansioso (pela sentença), porque o que foi feito lá no dia 1º de maio de 2022 não pode acontecer mais. Alguém tem de pagar por aquela barbárie, porque eu não fiz nada — afirma o torcedor do Brasil.

Indenização

Enquanto a esfera criminal se aproxima de um desfecho, a ação cível movida por Rai Duarte já teve decisão definitiva. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a indenizar o torcedor em R$ 201.420,00, valor referente a danos morais, estéticos e materiais. A sentença foi mantida em segunda instância, sem novos recursos por parte do Estado.

O pagamento vai para a lista de precatórios do Estado, com expectativa de recebimento em ao menos cinco anos. Rai Duarte não está preocupado com a demora, mas adianta que usará o valor para comprar uma casa.

O que diz a

defesa dos réus

Advogado de dois policiais, Marcio Souza afirma que, acerca de seus clientes, "ficou comprovado que não tiveram nenhuma participação". Ele espera que ambos sejam absolvidos das acusações.

Da mesma forma, o advogado Giliar Pires, que representa outros dois militares, também defende a inocência.

— Eu represento dois militares que sequer tiveram acesso aos torcedores detidos no estádio. Estamos confiantes que isso ficou bem esclarecido no processo e que a injustiça que foi feita contra os policiais, de processar toda a equipe da força tática, apenas por estar escalada no dia, seja reparada — afirma.

A advogada Andrea Ferrari representa outros dois PMs que, conforme ela, não estão envolvidos nas agressões contra Rai.

— Eu, como defendo dois policiais militares que sequer participaram das abordagens que ocorreram dentro do estádio, não tendo chegado perto do Rai, estou confiante que se faça a justiça com a absolvição dos meus dois clientes — defende.

As demais defesas não responderam aos contatos da reportagem de GZH. Advogado de seis militares réus, Fabio Silveira afirmou anteriormente que lutará por uma dosimetria diferente para cada um de seus clientes.

— A defesa busca individualizar as responsabilidades, consideradas até o momento genéricas e imprecisas, reafirmando o direito à presunção de inocência e refutando generalizações não comprovadas — destacou, em 2025.