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Quatro anos depois
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“O futebol ficou em segundo plano”: Rai Duarte tenta reconstruir a vida enquanto aguarda julgamento dos seus agressores

Após as graves lesões sofridas em 2022, torcedor do Brasil de Pelotas foi ao estádio apenas duas vezes

Daniel Costa

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