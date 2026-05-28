Novo técnico do Brasil de Pelotas promete time protagonista e admite: "Temos que melhorar muitas coisas"

Profissional chega acompanhado do auxiliar Marcelo Augusto. Daniel Costa / Grupo RBS

O novo técnico do Brasil de Pelotas já iniciou os trabalhos no Bento Freitas. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (28), Laécio Aquino falou sobre a rápida negociação para assumir o Xavante, projetou a decisão diante do Blumenau, pela Série D, e detalhou o estilo de jogo que pretende implantar no clube.

Segundo o treinador, o contato com a direção xavante aconteceu de forma acelerada.

— Foi tudo muito rápido. Me ligaram na terça-feira, fizemos uma mini entrevista, conversamos algumas coisas sobre futebol, sobre o que eu penso, e as coisas andaram. Ficaram de dar um retorno e, no mesmo dia mais tarde, as coisas concretizaram. Fiquei muito feliz de ter dado tudo certo — disse.

Durante a negociação, Emerson da Rosa e Fernando Ferreira, líderes do Consórcio Xavante, trataram das metas esportivas do clube para a temporada, que tem os acessos à Série C e a elite do futebol gaúcho. O técnico disse reconhecer a importância e garantiu que isso é "uma obrigação pelo tamanho que é o clube”.

Primeiro contato com o grupo e pitaco nos bastidores da Copinha

O novo comandante já teve contato com o elenco e participou dos bastidores da vitória diante do Bagé, pela Copa FGF, na quarta-feira (27), horas após chegar em Pelotas. O treinador esteve no vestiário antes da partida e no intervalo, quando sugeriu algumas modificações e movimentações.

A vitória xavante mesmo com dois jogadores a menos durante mais de 30 minutos agradou o novo treinador, sobretudo acerca do espírito competitivo.

— Gostei muito do que eu vi ontem [quarta] em termos de competitividade. Agora, claro que temos que melhorar muitas coisas, de movimentação, organização e equilíbrio emocional também. Mas o futebol hoje pede competir. Eu falei para eles no vestiário que era crime não competir, e eles captaram bem — comentou.

Apesar do pitaco na Copa FGF, sua estreia oficial na casamata será somente no domingo (31), às 16h, diante do Blumenau, pela penúltima rodada da Série D. Com poucos dias até o confronto decisivo no Bento Freitas, Aquino afirma que pretende acelerar a implementação de suas ideias para tentar recolocar o Xavante no caminho das vitórias na competição nacional, algo que não acontece há cinco partidas.

— Sei que o tempo é curto para esse jogo de domingo, mas nós temos que trabalhar, tentar colocar alguma coisa para esse jogo. Não vou achar desculpa. É trabalhar o mais rápido possível para buscar esse resultado no domingo — ressalta.

Modelo de jogo e contratações

Ao explicar o modelo de jogo preferido, o treinador deixou claro que quer uma equipe agressiva, intensa e protagonista.

— Um time competitivo, um time muito intenso. Isso nós não vamos abrir mão. Um time corajoso, que gosta de jogar, de propor jogo, que cria bastante oportunidade de gol, com movimentações, organizado e equilibrado — define.

Laécio Aquino se diz ser um técnico com um modelo de jogo "adaptável" ao grupo de jogadores que tem à disposição. Conforme ele, o esquema 3-5-2 é seu preferencial, mas varia com o 4-4-2 e 4-3-3, formações que o levaram à semifinal do campeonato catarinense com o Camboriú, no primeiro trimestre.

— É um modelo que eu gosto, que já usei em algumas equipes e fui campeão assim. Mas o mais importante é eles [jogadores] terem o entendimento de um time competitivo, um time corajoso, um time que vai jogar independentemente da formação e do esquema tático — explica.

Sobre reforços, o novo comandante admitiu que o clube pode buscar novas peças, principalmente para o setor ofensivo, onde o elenco está "carente" de atacantes de mobilidade. Apesar disso, destacou que pretende inicialmente encontrar soluções dentro do atual grupo, sobretudo para não inchar ainda mais o elenco, que já conta com 34 atletas.



