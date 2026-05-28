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Novo técnico do Brasil de Pelotas promete time protagonista e admite: "Temos que melhorar muitas coisas"

Laécio Aquino terá três atividades antes da partida de domingo (31), diante do Blumenau pela Série D

Daniel Costa

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