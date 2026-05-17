"Me preocupa": Técnico do Brasil de Pelotas avalia empate com o São José como o pior desempenho da temporada

Treinador concedeu entrevista coletiva após o jogo. Daniel Costa / Grupo RBS

O empate sem gols com o São José, em casa, frustrou as expectativas do Brasil de Pelotas de encaminhar a classificação à segunda fase da Série D e ampliou a crise do clube, que não vence na competição a quatro jogos. Em entrevista coletiva, o técnico Gilson Maciel, que tratava o confronto como uma “final”, afirma que a equipe fez sua pior partida da temporada.

— Acho que foi o nosso pior jogo em termos competitivos e de criação — avaliou o treinador.

Apesar de ter a pior defesa do grupo, com nove gols sofridos em sete partidas, o principal problema do Xavante segue sendo o setor ofensivo. Em busca de soluções, Gilson Maciel promoveu mudanças em todas as peças do ataque, escalando Guty, Masson, Robinho e Morbeck. As alterações, porém, não surtiram efeito, e a dificuldade voltou a aparecer diante do São José.

— Nós sempre tivemos um time que marcava forte e tínhamos problemas no último terço. Hoje, nós não tivemos um chute a gol. Não criamos, não tivemos as combinações — avaliou.

O técnico também demonstrou preocupação com a postura da equipe em um confronto considerado decisivo para a sequência do clube na Série D. Segundo ele, faltou intensidade e lucidez para o Xavante.

— Não soubemos sair de uma marcação forte. Hoje (domingo), nosso jogo ofensivo foi muito pobre tecnicamente. Me preocupa esse rendimento, porque era uma final, nós tratamos como uma final, e não conseguimos ter o mesmo volume — disse.

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Última vaga

Com o empate, o Xavante seguiu na quarta colocação do Grupo A16, com oito pontos. O Rubro-Negro disputa a última vaga à segunda fase com o próprio São José, que soma seis pontos.

Nos últimos três confrontos da fase de grupos, o Xavante encara São Joseense, Blumenau e Azuriz, respectivamente. O duelo contra os catarinenses, pela penúltima rodada, é o único no Bento Freitas.

Próximo compromisso

Antes de entrar em campo novamente pela Série D, no domingo (24), contra o São Joseense, em Curitiba, o Xavante enfrenta o Farroupilha pela Copa FGF. O clássico Bra-Far está marcado para a quinta-feira (21), às 15h, no Estrela D'Alva, em Bagé.

Assim como fez na estreia da Copinha, Gilson Maciel deu inícios de que vai mandar a campo uma equipe alternativa no clássico.