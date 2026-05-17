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"Me preocupa": Técnico do Brasil de Pelotas avalia empate com o São José como o pior desempenho da temporada

Xavante não criou oportunidades e ficou no 0 a 0 com o Zeca; duelo era um confronto direto pela classificação

Daniel Costa

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