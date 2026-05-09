Marcílio Dias x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir a partida pela Série D

O Brasil de Pelotas encara o Marcílio Dias neste sábado (9), às 18h, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí.
O Brasil vem de duas derrotas em casa, a última para o Inter, por 2 a 1, pela Recopa Gaúcha. O outro revés foi para o próprio Marcílio Dias, por 1 a 0, pela Série D.
Atualmente, o Xavante é o quarto colocado do Grupo A16, com sete pontos, um a menos que o time catarinense.
Para o confronto, a tendência é que Gilson Maciel mantenha a equipe que perdeu a Recopa para o Inter. No entanto, não é descartado um retorno de Robinho ao time, na vaga de Yuri.
Prováveis escalações
Marcílio Dias: Diego; Lucas Mazetti, Claudinho, Luan e Bruno Boca; Roldan, Felipe Baiano e Cesinha; Robson Luiz, Manoel e Luis Araujo. Técnico: Lucio Flávio.
Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; Simas, Germano e Venício; Andrey, Yuri (Robinho) e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem
Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior auxiliado por Jose Roberto Larroyd, Diogo Berndt e Leonardo Victor Gassen.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube do Metrópoles.
