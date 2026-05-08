Malgi recebe atual campeã da Liga Feminina de Futsal nesta sexta-feira, em Pelotas

Equipe pelotense disputa a competição pelo segundo ano consecutivo. Fom Conradi

Pelotas recebe mais um confronto da Liga Feminina de Futsal nesta sexta-feira (8). Às 15h30min, a Malgi, única representante gaúcha na competição, enfrenta o Leoas da Serra, atual campeão do torneio, no Ginásio do Sesi. A entrada é gratuita.

A equipe pelotense busca os primeiros pontos na competição após duas derrotas nas rodadas iniciais. Na estreia, fora de casa, perdeu de virada para o Taboão por 4 a 3. Já na última rodada, foi superada pelo Stein por 6 a 0, em Pelotas. As duas equipes estão entre as favoritas ao título.

Com uma vitória simples, a Malgi pode assumir a oitava colocação e entrar na zona de classificação para os mata-matas, considerado o objetivo da equipe na temporada. Conforme o regulamento da competição, as 13 equipes se enfrentam em turno único com os oito melhores avançando para as quartas de final.



