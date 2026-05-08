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Em busca de reação
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Malgi recebe atual campeã da Liga Feminina de Futsal nesta sexta-feira, em Pelotas

Equipes se enfrentam no Ginásio do Sesi a partir das 15h30min; entrada é gratuita

Daniel Costa

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