Guarany de Bagé x Bagé: onde assistir e escalações sobre o clássico Ba-Gua pela Copa FGF

Guarany e Bagé se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 20h, pela segunda rodada da Copa FGF. O clássico 433 acontece no Estádio Estrela D'Alva e tem ingressos sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 100.
O Ba-Gua volta a ser disputado após quase três anos. O último encontro ocorreu em junho de 2023, pela Divisão de Acesso, quando as equipes empataram em 2 a 2, também no Estrela D'Alva.
Como chegam os times
O Guarany não vive um bom momento na temporada. Após garantir a permanência no Gauchão, o Alvirrubro teve um início irregular tanto na Série D quanto na Copa FGF. No torneio nacional, após sete rodadas, a equipe ocupa a lanterna do Grupo A15, com quatro pontos. Já na Copinha, estreou com derrota por 2 a 0 para o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.
Sob o comando do técnico Rodrigo Bandeira, o Bagé iniciou a pré-temporada no dia 2 de maio e utiliza a Copa FGF como preparação para a Divisão de Acesso, que começa em agosto. Na estreia da competição, o Jalde-Negro empatou em 1 a 1 com o Farroupilha, no Pedra Moura.
Prováveis escalações
Guarany: Jonathan, Raphinha, Albert, João Teixeira e Higor Henrique; Vitor Oliveira, Paulinho, Silas, Tony Júnior e Adiel; Matheus Guimarães. Técnico: Alessandro Telles.
Bagé: Marcos; Solivan, Yander, Diego Rocha e Gustavo Nogy; Elias Ceará, Gabriel Chaves e Johann; Gustavo Linhares, Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.
Arbitragem
Elias da Silva Elyseu auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Diego Luis Rosa Da Rosa e Thiago Reyes Fernandes.
Como acompanhar
