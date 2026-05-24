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Ansiedade para marcar
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"Gosto amargo": técnico do Brasil de Pelotas cita frustração por chances perdidas em empate pela Série D

Xavante empatou sem gols com o São Joseense pela oitava rodada da competição

Daniel Costa

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