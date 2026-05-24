"Gosto amargo": técnico do Brasil de Pelotas cita frustração por chances perdidas em empate pela Série D

Treinador vive sua maior pressão sob comando do Rubro-Negro. Felipe Valduga / Grupo RBS

O empate sem gols diante do São Joseense, neste domingo (24), em Curitiba, deixou um sentimento de frustração no técnico do Brasil de Pelotas. Após a partida válida pela oitava rodada da Série D, Gilson Maciel lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Xavante e definiu o resultado como um “gosto amargo”.

Em entrevista coletiva, o treinador destacou que a equipe conseguiu criar chances ao longo da partida, mas voltou a esbarrar na falta de eficiência ofensiva, problema que tem acompanhado o clube desde o início da competição.

— Eu saio frustrado porque, desde o início do campeonato, a gente tem feito jogos em que marca, mas, chega no último terço de campo tem a oportunidade e não consegue fazer o gol. Não sei se é ansiedade, se é tranquilidade. Então isso me deixa muito chateado. Tivemos oportunidade de fazer os gols, só que pecamos na conclusão. [...] Esse resultado, para mim, sai com gosto amargo — afirmou.

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Atual quarto colocado do Grupo A16, o Xavante não venceu nenhuma das últimas cinco partidas. Além disso, nesses jogos, marcou apenas um gol, na goleada por 4 a 1 para o Blumenau.

Apesar do jejum, Gilson Maciel acredita na evolução da equipe. O comandante ressaltou que para conseguir transformar o volume ofensivo em gols será preciso controlar a ansiedade:

— O que falta é o último terço, é o acabamento na hora que a gente tem que concluir, fazer os gols. E aí não é um jogador ou outro, é uma mecânica. Agora a gente tem que ter calma. Porque, se a gente tiver essa ansiedade, o jogador ansioso não consegue fazer o movimento, o toque final para fazermos os gols — comentou.

Próximo compromisso

O Brasil volta a campo na quarta-feira (27) diante do Bagé, pela terceira rodada da Copa FGF. Para o confronto, Gilson Maciel já indicou que o Xavante deve atuar com uma equipe alternativa, de olho na penúltima rodada da Série D, quando recebe o Blumenau, no Bento Freitas, no domingo (31).