Goleiro pega pênalti e Farroupilha segura empate com o Guarany de Bagé pela Copa FGF

Resultado amplia a crise do time da casa, que vem de eliminação na Série D. Sérgio Galvani / Guarany FC

Com mais uma grande atuação do goleiro Pedro, o Farroupilha segurou o empate com o Guarany de Bagé pela terceira rodada da Copa FGF. Em um jogo de poucas oportunidades, no Estrela D'Alva, as equipes não conseguiram tirar o zero do placar e somaram um ponto cada.

A melhor chance da partida foi do time da casa aos 40 minutos da segunda etapa. Hiago recebeu dentro da área e na hora de fazer o cruzamento foi derrubado. O árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Silas bateu firme no canto, mas o goleiro Pedro fez a defesa e mandou para escanteio, evitando o que seria o gol da derrota do Farrapo.

Com o resultado, o Farroupilha segue na terceira colocação do Grupo B, com dois pontos, enquanto o Guarany ocupa a lanterna, com um. Na liderança está o Brasil, com seis pontos, seguido do Bagé, com quatro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30min, no Bento Freitas, pelo encerramento da rodada.

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Na abertura do returno, Farroupilha e Guarany voltam a se enfrentar. A partida está marcada para o dia 3 de junho, às 15h, na Boca do Lobo.

O mando de campo da partida é do Farroupilha, que precisou buscar outro estádio para receber o confronto. Isso porque o tradicional Nicolau Fico foi vendido pelo clube e demolido para a construção de um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, futura casa do Farrapo, segue em obras e ainda não foi concluída.

Tabela do Grupo B da Copa FGF

Brasil | 6 pontos* Bagé | 4 pontos* Farroupilha | 2 pontos Guarany | 1 ponto

*Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira.

Copa FGF

A competição, que ocorre desde 13 de maio, conta com oito equipes, divididas em dois grupos regionalizados. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta.

Os finalistas da competição garantem vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027.



