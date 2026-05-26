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“Futebol é resultado”: Gilson Maciel diz deixar o Brasil de Pelotas organizado e fala em “refino” para retomar boa fase 

Treinador deixa o Xavante após cinco jogos sem vitória na Série D, título da Copa FGF e aproveitamento geral de 51%

Daniel Costa

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