Filha de pelotenses, bailarina gaúcha representa o Brasil em um dos maiores festivais de dança do mundo 

Atleta é natural de Porto Alegre. Reprodução / Redes sociais

A bailarina Antonia Colvara, de 16 anos, filha de pais pelotenses, está entre os representantes brasileiros na final mundial do Youth America Grand Prix (YAGP), considerado um dos maiores festivais de ballet e dança contemporânea juvenil do mundo. A competição ocorre até o dia 19 de maio, nos Estados Unidos.

— Minha expectativa está muito alta para representar o Brasil em um festival que sempre foi um sonho. Estar na final do YAGP pelo segundo ano consecutivo é resultado de muito trabalho, confiança e amor pela minha jornada — afirma Antonia.

Natural de Porto Alegre, Antonia será a única gaúcha na categoria sênior do evento, que reúne bailarinos de diferentes países em busca de projeção internacional e oportunidades em grandes escolas e companhias de dança. Além da participação nos Estados Unidos, a bailarina se prepara para uma nova etapa na carreira. Em agosto, ela deve se mudar para a Europa para integrar uma escola de dança. O destino ainda está sendo definido, com possibilidades na Holanda, Bélgica ou Alemanha.

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— Conhecer escolas na Europa me mostrou de perto a rotina, o nível de exigência e o porquê dessas instituições serem tão respeitadas. Isso me motivou ainda mais e me deu segurança para chegar mais preparada ao YAGP — disse a bailarina.

Antonia embarcou para os Estados Unidos acompanhada da diretora da escola BVB Carlla Bublitz e da também bailarina gaúcha Antonella Febernati Algeri, de 12 anos, que participa pela primeira vez da competição na categoria pré-competitiva.



